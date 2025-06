Ein Finale mit mehreren Abschieden

Nach vier Jahren als Spielertrainer des SV Wittlich soll das allerletzte Spiel für Fatih Sözen in einer erfolgreichen Titelverteidigung münden: Am heutigen Freitag ab 19.30 Uhr, steht im Salmrohrer Salmtalstadion das Kreispokalfinale gegen den FV Hunsrückhöhe Morbach II an. Vor ziemlich genau einem Jahr, im Endspiel von Hetzerath, hatten die Säubrenner den SV Blankenrath nach 1:3- und 3:4-Rückständen noch mit 6:4 besiegt. „Es wäre supertoll, mit dem zweiten Pokalsieg in Serie Adieu zu sagen. Die Jungs sind total auf dieses Finale fokussiert. Zudem können wir aus dem Vollen schöpfen“, berichtet Sözen.