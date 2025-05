Die Holzheimer SG ist schon mit einem Fuß in der Oberliga. – Foto: Markus Becker

Ein Finale in der Landesliga für Holzheim Gewinnen die HSG-Fußballer am Sonntag in Amern, steigen sie sicher in die Oberliga auf.

Der größter Erfolg der Vereinsgeschichte ist für die Fußballer der Holzheimer SG zum Greifen nahe. Nach den vielen Höhen und Tiefen der laufenden Saison haben sie sich für den letzten Spieltag so in Position gebracht, dass sie ihr Schicksal in eigenen Händen halten. Gewinnen sie am Sonntag (15 Uhr) bei den VSF Amern im Rösler-Stadion an der Bahnstraße in Schwalmtal, ist ihnen die Vizemeisterschaft und damit der Aufstieg in die Oberliga Niederrhein nicht mehr zu nehmen.

Morgen, 15:00 Uhr VSF Amern VSF Amern Holzheimer SG Holzheim 15:00 PUSH In den eigenen Händen hatten die Holzheimer den Sprung die in die 5. Liga kürzlich allerdings schon einmal. Da versagten ihnen vor eigenem Publikum allerdings gegen den direkten Konkurrenten FC Kosova die Nerven. Die Düsseldorfer gewannen nach langer Durststrecke mal wieder, schoben sich ihrerseits auf den zweiten Platz und hätte „nur“ noch die beiden letzten Saisonspiele gewinnen müssen, um das Rennen um die Vizemeisterschaft zu machen. Doch dann wieder die Wende: Die Kosovaren, die nach dem Sieg in Holzheim noch gefeiert hatten, als gäbe es kein Morgen, patzten daheim überraschend gegen die VSF Amern, während Holzheim sich auf eigener Anlage gegen den ASV Süchteln keine Blöße gab. Die HSG ist also gewarnt: Den Düsseldorfern könnte also genau jene Mannschaft zum Verhängnis geworden sein, bei der sich die Holzheimer am Sonntag vorstellen.

Und Trainerfuchs Willi Kehrberg, der sich mit seiner Mannschaft von einem Abstiegsplatz nach der Hinrunde auf Platz vier der Rückrundentabelle gearbeitet hat, hat auch schon ein Szenario für Sonntag im Kopf: „Holzheim könnte es ähnlich ergehen wie Kosova, das merklich mit dem Druck nicht umgehen konnte. So lange es für die Holzheimer um etwas ging, haben sie verloren. Erst als Verfolger haben sie locker aufgespielt. Am Sonntag geht es aber wieder um eine Menge.“ In der Tat war es ein Erfolgsrezept von HSG-Coach Jesco Neumann, nach seinem Amtsantritt den Ball schön flach zu halten, um sich still und leise wieder an die Aufstiegsplätze heranzupirschen. Dazu waren zwar auch die Ergebniskrisen des FC Kosova und des FC Remscheid nötig, aber dahinter haben die Holzheimer eben am konstantesten abgeliefert. "Sind in der Pflicht"