Ein "Finale" in Bad Lobenstein

“Das ist aus meiner Sicht hochgradig unsportlich” Die unklare Abstiegssituation sorgt seit Wochen für Diskussionen und auch Patrick Dittombee hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. “Ich rege mich ja eigentlich jedes Jahr über diesen Irrsinn auf und werde auch nicht müde, das zu wiederholen”, sagt der VfB-Coach. Besonders die Möglichkeit, dass sich durch einen Aufstiegsverzicht die Zahl der Absteiger erhöht, stößt ihm sauer auf. “Für mich kann und darf es nicht sein, dass sich durch einen Aufstiegsverzicht die Anzahl der Absteiger erhöht – egal in welcher Liga. Das ist aus meiner Sicht hochgradig unsportlich.” Für Dittombee wäre die Lösung klar: “Ich bin außerdem weiterhin der Meinung, dass die Zahl der Absteiger vor Saisonbeginn feststehen sollte. Dann weiß jeder Verein vom ersten bis zum letzten Spieltag, woran er ist. Wenn dadurch die Staffelgröße einmal nicht exakt passt, dann spielt eben eine Liga vorübergehend mit 17 oder 18 Mannschaften. Die zusätzlichen Spiele ließen sich problemlos integrieren. Möglichkeiten gibt es genug.” Trotz allem versucht der Trainer, die Situation pragmatisch anzunehmen. “Natürlich ärgert es mich, dass wir mit 37 Punkten – so vielen wie noch nie seit unserem Aufstieg – überhaupt in eine solche Situation geraten können. Andererseits ist die Liga in diesem Jahr extrem ausgeglichen.” Schlaflose Nächte bereite ihm das aber nicht. “Es ist, wie es ist, und wir müssen damit umgehen.” Seine Spieler würden das ähnlich sehen: “Wir hatten in den vergangenen Wochen genügend Möglichkeiten, den Klassenerhalt aus eigener Kraft klarzumachen. Das Gefühl, unter Druck zu stehen, kennen wir allerdings aus den vergangenen Jahren. Deshalb wissen wir auch, wie man mit einer solchen Situation umgeht.”

Keine Mannschaft verdient den Abstieg Für Patrick Dittombee ist die enorme Ausgeglichenheit der Landesklasse das prägende Merkmal dieser Saison. “Ich bin der Meinung, dass – mit Ausnahme der Mannschaften, deren Abstieg bereits feststeht – keine der beteiligten Mannschaften den Gang in die nächsttiefere Liga wirklich verdient hat”, erklärt er. “Die Liga war über die gesamte Saison hinweg unglaublich ausgeglichen. Am Ende entscheidet vielleicht ein Tor, ein Punkt oder ein einzelnes Spiel über den Klassenerhalt oder den Abstieg. Das ist hart, aber genau so funktioniert Fußball manchmal.” Aktuell rechnet er mit vier Absteigern. “Ich gehe davon aus, dass entweder Gotha oder Suhl den vierten Aufstiegsplatz wahrnehmen werden. Gleichzeitig steht für Westvororte noch die schwere Aufgabe in Büßleben an. Das wird alles andere als einfach.” Den Blick auf die Konkurrenz kann sich aber auch Dittombee nicht ganz verkneifen. “Natürlich drücken wir dort Daniel Gehrt und seiner Mannschaft die Daumen, weil deren Ergebnis auch für die gesamte Konstellation im Abstiegskampf eine wichtige Rolle spielen kann.” Die eigene Marschroute sei dennoch eindeutig: “Letztlich bleibt aber vieles Spekulation. Wir können die anderen Ergebnisse nicht beeinflussen und sollten deshalb den Fokus auf unsere eigene Aufgabe richten.” Kein Endspiel, sondern ein Finale An den eigenen Abläufen wird der VfB vor dem alles entscheidenden Spiel nichts verändern. “Wir werden an unseren Abläufen nichts verändern. In solchen Situationen bringt es aus meiner Sicht wenig, plötzlich alles anders machen zu wollen”, sagt Dittombee. Besonders wichtig sei ihm die Stimmung innerhalb der Mannschaft. “Bei allem Druck dürfen wir das Lachen und die Lockerheit nicht verlieren.” Gleichzeitig kennt jeder Spieler die Bedeutung der Partie. “Die Konzentration muss hoch sein und jeder muss wissen, worauf es ankommt.” Für den Trainer selbst ist die Bezeichnung “Endspiel” sogar noch untertrieben. “Ehrlich gesagt ist es für mich auch kein kleines Endspiel, sondern ein Finale. Die Ausgangslage ist klar: Wer gewinnt, bleibt drin, wer verliert, steigt ab. Mehr Endspielcharakter geht eigentlich nicht.”