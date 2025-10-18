Ein Feuerwerk ist nicht zu erwarten

Nach dem enttäuschenden Auftritt beim 0:1 im Kreisduell beim FC Kaunitz erwartet der FSC Rheda in der Fußball-Westfalenliga mit dem SV Borussia Emsdetten den nur um zwei Zähler zurückliegenden Tabellenneunten. Für den auf Rang sieben platzierten FSC ein vorentscheidendes Match, in welchen Tabellenregionen sich das Team von Trainer Christopher Hankemeier in den nächsten Wochen tummeln wird.

„Wir hatten trotz einer deutlich höheren Ballbesitzquote viel zu wenige und noch dazu ungenaue Torabschlüsse“, fasst Christopher Hankemeier die Gründe für die Niederlage beim FC Kaunitz in einem Satz zusammen. Um zu mehr zwingenden Aktionen in der gegnerischen Spielfeldhälfte zu kommen, setzt der FSC-Coach dazu auch wieder auf den heimischen Kunstrasen, „auf dem wir unsere Stärken einfach besser umsetzen können.“

Selbst die Rote Karte für Nils Müller sah Hankemeier („Das Foul war doch nur eine Folge seiner schlechten Ballannahme auf dem Naturrasen“) mit den wenigen Unebenheiten auf dem Kaunitzer Untergrund begründet. Der Gegner aus Emsdetten hat seine bisherige Ausbeute von 13 Zählern in zehn Begegnungen mit nur acht Toren erspielt. Auf ein Emsdettener Offensiv-Feuerwerk muss Christopher Hankemeier also nicht einstellen. Es gilt vielmehr die Stärken des Gegners bei Standardsituationen und in den Zweikämpfen zu minimieren.

Um wieder mehr eigene Torgefahr heraufzubeschwören, darf der FSC zudem auf Luis Sievers setzen, der wegen eines Kurzurlaubs zuvor auch nur zu einem Kurzeinsatz in Kaunitz gekommen war. Im Tor des FSC wird wieder Pascal Müller stehen. „Geplant ist, blockweise zu wechseln“, sieht Christopher Hankemeier auf der Position zwischen den Pfosten nach wie vor einen Leistungsgleichstand zwischen Müller und Laurin Wiedemann.