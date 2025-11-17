"Ein Fehler zu viel" - Barchfeld dreht in Ifta

Erste Halbzeit: Ifta effizient, Barchfeld antwortet stark

Ifta-Trainer Florian Schwanz beschreibt den Start so: „Zu Beginn war Barchfeld ein wenig feldüberlegen und hatte Halbchancen und Fernschüsse, aber nichts wirklich Gefährliches.“ Auf dem schwer bespielbaren Platz führten immer wieder kleinere Fehler und Freistöße zu Möglichkeiten auf beiden Seiten. Nach einem solchen Freistoß geht Ifta schließlich in Führung: Eine Halbfeldflanke findet Johannes Menzel, der den Ball per Kopf zum 1:0 in die Maschen setzt (25.). Barchfeld zeigt jedoch Moral und gleicht kurz vor der Pause aus – durch einen perfekt getretenen Freistoß von Martin Spiegler aus 18 Metern (30.).

Zweite Halbzeit: Chancen hüben wie drüben – Barchfeld eiskalt

Nach der Pause hat Ifta die große Möglichkeit aufs 2:1: „Menzel hat die Riesenchance, vergibt aber mit dem Kopf aus drei Metern“, so Schwanz. Danach geht es hin und her mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. In der 52. Minute aber dreht Barchfeld das Spiel: Ein Missgeschick der Heimelf – „Kilian schlägt über den Ball und dem Barchfelder Nr. 12 fällt der Ball vor die Füße“, schildert Iftas Coach – führt zum 2:1 für die Gäste durch Nico Pridonashvili. Kurz darauf kontern die Barchfelder erneut stark. Anschütz setzt sich im Strafraum durch, lässt seinen Gegenspieler aussteigen und erhöht abgeklärt auf 3:1 (56.). Ifta antwortet direkt: Först und Leinhos kombinieren sich per Doppelpass durch die Abwehr, und Först schließt trocken in die lange Ecke zum 2:3 ab (66.).

Schlussoffensive von Ifta – Barchfeld zittert den Sieg über die Linie

In der Schlussphase verteidigt Barchfeld tief und versucht, über Anschütz immer wieder zu kontern. Ifta hingegen drückt massiv auf den Ausgleich: Raddau, Leinhos und erneut Först haben gute Chancen, doch der Ball will nicht mehr über die Linie. Der FC 02 Barchfeld bringt den Sieg schließlich über die Zeit und holt damit den „langersehnten Dreier“.

STIMMEN ZUM SPIEL

Florian Schwanz fasst aus Ifta-Sicht frustriert zusammen: „Sehr ärgerlich für uns, dass wir wieder gegen einen direkten Konkurrenten daheim verlieren. Insgesamt machen wir einen Fehler zu viel – mehr als Barchfeld – und das ist der Unterschied.“

Barchfeld hingegen lobt Moral und Mentalität des Teams, das trotz Rückstand und schwierigem Geläuf zurückkam und die Fehler des Gegners eiskalt bestrafte.