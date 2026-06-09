Ein Fehler der Ratinger U15 macht Trainer Kampmann sprachlos

Die U15 von Ratingen 04/19 steht nach der 0:4 (0:2)-Niederlage zu Hause gegen den FC Viktoria Köln vor dem Abstieg aus der Regionalliga West, Staffel 2. Am letzten Spieltag hilft den Nachwuchs-Fußballern nur noch ein doppeltes Wunder. Den Klassenerhalt kann man aus eigener Kraft nicht mehr realisieren.
Die Enttäuschung stand den Spielern und dem Trainerteam der Blau-Gelben nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Jan Grothe ins Gesicht geschrieben. „Wir haben uns so viel vorgenommen. Die Niederlage müssen wir erst einmal sacken lassen, die Enttäuschung ist schon riesengroß“, sagte Trainer Daniel Kampmann. „Aber Glückwunsch nach Köln, Viktoria hat das auch gut gemacht.“
Der Ratinger Coach war eigentlich mit dem Start gegen Viktoria Köln zufrieden. Doch was Ajdin Pasic in der 16. Minute machte, ließ Kampmann sprachlos zurück. Der Keeper wollte den Kölner Spieler Samuel Tadi Kudikila ausdribbeln und verlor den Ball, der diesen dann nur noch ins leere Tor schieben musste – die Gäste führten 1:0. „Der Gegentreffer, das konnte man merken, hat etwas mit unserer Mannschaft gemacht“, sagte Kampmann. Sechs Minuten später erhöhten die Kölner dann sogar auf 2:0, mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.
Aufseiten von 04/19 schürte man noch einmal alle Hoffnungen, kam auch gut ins Spiel. Auch die eingewechselten Spieler brachten frischen Wind, doch in der 59. Minuten erzielte Viktoria Köln das 3:0 durch einen Konter. Als Ratingen noch einmal alles nach vorne warf, erzielten die Kölner noch das 4:0.
Nach dem Spiel gab es für Kampmanns Mannschaft noch Burger, die der Verein spendiert hatte. Allerdings fehlte der Sieg als Geschmacksverstärker.
Am kommenden Samstag ist 04/19 um 15 Uhr zu Gast bei Rot-Weiss Essen, dem Tabellenführer und Meister der Regionalliga West Staffel 2. Um doch noch die Klasse zu halten, müsste es in Essen gewinnen, und zudem müsste der FC Wegberg-Beeck, der am Samstag mit 1:10 beim SC Fortuna Köln verlor, im direkten Duell gegen den TSC Eintracht Dortmund drei Punkte einfahren.
04/19: Pasic – Szopinski, Gürlek (7. Kim), Farhan Shaib, Haridy, Aydin, Aslan (63. Lüdtke), Doveden, Haxhiu, Bahci (23. Maaßen), Meißner (50. Mohammad).