Ein Fehler der Ratinger U15 macht Trainer Kampmann sprachlos Am vorletzten Spieltag dieser Saison in der Regionalliga, Staffel 2 kassiert die U15 von Ratingen 04/19 eine 0:4-Heimklatsche von Viktoria Köln. So hilft zum Finale nur noch ein doppeltes Wunder zum Klassenerhalt. von RP / Markus Hausdorf · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Ratingens U15 droht der Abstieg aus der Regionalliga. – Foto: Lea Schirrweit

Die U15 von Ratingen 04/19 steht nach der 0:4 (0:2)-Niederlage zu Hause gegen den FC Viktoria Köln vor dem Abstieg aus der Regionalliga West, Staffel 2. Am letzten Spieltag hilft den Nachwuchs-Fußballern nur noch ein doppeltes Wunder. Den Klassenerhalt kann man aus eigener Kraft nicht mehr realisieren.

Die Enttäuschung stand den Spielern und dem Trainerteam der Blau-Gelben nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Jan Grothe ins Gesicht geschrieben. „Wir haben uns so viel vorgenommen. Die Niederlage müssen wir erst einmal sacken lassen, die Enttäuschung ist schon riesengroß“, sagte Trainer Daniel Kampmann. „Aber Glückwunsch nach Köln, Viktoria hat das auch gut gemacht.“ Torhüter Pasic schießt einen Bock Der Ratinger Coach war eigentlich mit dem Start gegen Viktoria Köln zufrieden. Doch was Ajdin Pasic in der 16. Minute machte, ließ Kampmann sprachlos zurück. Der Keeper wollte den Kölner Spieler Samuel Tadi Kudikila ausdribbeln und verlor den Ball, der diesen dann nur noch ins leere Tor schieben musste – die Gäste führten 1:0. „Der Gegentreffer, das konnte man merken, hat etwas mit unserer Mannschaft gemacht“, sagte Kampmann. Sechs Minuten später erhöhten die Kölner dann sogar auf 2:0, mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.