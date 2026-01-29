Ein Favoritenschreck will den Klever Kreispokal aufmischen

Das dritte Spiel findet ebenfalls am 25. Februar um 19.30 Uhr statt. Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf ist beim A-Ligisten SV Veert zu Gast. In dieser Partie sind die Pfalzdorfer klarer Favorit. In der Runde zuvor setzten sie sich souverän mit 4:1 gegen Arminia Kapellen-Hamb durch. Aber der SV Veert ist nicht zu unterschätzen. Denn das Team gewann vor einer Woche die Hallen-Stadtmeisterschaft gegen den SV Walbeck. In der dritten Kreispokal-Runde gegen Bezirksligist SV Rindern gewann der SVV knapp in der Verlängerung und sorgte für einen Paukenschlag. Zur Halbzeit der regulären Spielzeit lagen die Veerter nämlich noch mit 0:2 hinten. Aktuell befindet sich der A-Ligist zwar auf einem Abstiegsplatz, aber er hat bereits bewiesen, wie man Bezirksligisten ausschaltet. Der Pokal ist schließlich für jede Sensation zu haben.

Spielverlegungen sind möglich. Spätester Austragungstermin ist der 26. Februar. Im Viertelfinale gibt es bei einem Gleichstand nach 120 Minuten ein Elfmeterschießen, nach dem dann der Sieger und damit auch der Halbfinalist feststeht. Dieses wird im März 2026 ausgetragen. Das Finale und ebenso das Spiel um den dritten Platz wird am Ostermontag stattfinden.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: