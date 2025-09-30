Ein "falscher" Müller auf der Eins – Steindorf lässt sich nicht bitten

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Nord in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Dominik Besel ist weiter vorne auf. Der Torjäger des SV Nord Lerchenau hat seine Torausbeute auf zwölf Tore hochgeschraubt. Gegen Kammerberg, Ober-/Unterhaunstadt und München 54 traf der 24-Jährige jeweils einmal. Bei der 2:6-Niederlage des SV Nord gegen Gerolfing blieb der mit Spitznamen "Müller" genannte Angreifer ohne Treffer.

Auf Platz 2 ist Joshua Steindorf vom SE Freising. Auch er ließ sich in den vergangenen Wochen nicht bitten und stockte seine Tore auf 11 Treffer auf. Der Freising-Rückkehrer, der in der vergangenen Saison noch für den FC Schwaig in der Landesliga auf Tore-Jagd ging, erzielte beim 7:1-Sieg gegen Fatih Ingolstadt seinen zweiten Dreierpack in dieser Saison. Trotz seiner zahlreichen Treffer ist der SE Freising nur knapp über den Relegationsrängen angesiedelt.