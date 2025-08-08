Ein Fakt trübt die Saisonvorfreude

Der 1. FC Sonneberg 2004 geht mit positiven Gefühlen in die neue Saison. Nach der ersten kompletten Spielzeit unter Trainer Roberto Benn, die nach zwischenzeitlichen Abstiegsängsten noch auf einem starken fünften Platz endete, wollen die „Spielzeugstädter“ nun an die erfolgreiche Rückrunde anknüpfen. Die Handschrift des Trainers ist dabei immer deutlicher zu erkennen, auch wenn noch nicht alles perfekt lief.

„Wir haben in Summe eine gute Vorbereitung gemacht mit durchwachsenen Ergebnissen. Jedoch haben wir uns mit gutklassigen Gegnern gemessen“, beschreibt Benn die Wochen vor dem Ligastart. Zufrieden war der Coach „in Ansätzen“, monierte aber auch, dass „zu viele Leichtsinnsfehler“ passiert seien. Dennoch habe der Kern der Mannschaft die Vorbereitung konsequent durchgezogen. „Die Mannschaft und ich sind bereit. Wir wollen ins gesicherte Mittelfeld. Ich bin da realistisch und wäre mit einer Platzierung wie in der Vorsaison zufrieden. Das ist nicht tiefgestapelt, sondern aufgrund der Kaderbreite auch realistisch.“

In der Sommerpause wurde der Kader gezielt verstärkt. „Wir haben gezielt potentielle Neuzugänge angesprochen. Ein ganz wichtiger Faktor war die Zuverlässigkeit“, so Benn. Besonders in der Defensive bestand Handlungsbedarf. Mit Vincent Schubert aus Steinach erhofft sich der Coach Stabilität in der Abwehr. „In den Trainingseinheiten und Testspielen hat er einen sehr positiven Eindruck hinterlassen.“ Auch Offensivmann Kevin Thau, der eigentlich in Heubisch gemeldet ist, aber für Sonneberg spielberechtigt ist, überzeugte mit vielen Treffern in den Testspielen. „Er wird uns im Angriff bereichern.“ Pech hatte hingegen Neuzugang Klaus Puff, der sich im Test gegen Mönchröden verletzte und wohl noch zwei bis drei Wochen fehlen wird. „Er hat als Typ einen sehr positiven Eindruck hinterlassen und ist sicher gewillt, in die Startelf zu kommen.“