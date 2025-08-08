Ein Fakt trübt die Saisonvorfreude

Der 1. FC Sonneberg 2004 geht mit positiven Gefühlen in die neue Saison. Nach der ersten kompletten Spielzeit unter Trainer Roberto Benn, die nach zwischenzeitlichen Abstiegsängsten noch auf einem starken fünften Platz endete, wollen die „Spielzeugstädter“ nun an die erfolgreiche Rückrunde anknüpfen. Die Handschrift des Trainers ist dabei immer deutlicher zu erkennen, auch wenn noch nicht alles perfekt lief.
„Wir haben in Summe eine gute Vorbereitung gemacht mit durchwachsenen Ergebnissen. Jedoch haben wir uns mit gutklassigen Gegnern gemessen“, beschreibt Benn die Wochen vor dem Ligastart. Zufrieden war der Coach „in Ansätzen“, monierte aber auch, dass „zu viele Leichtsinnsfehler“ passiert seien. Dennoch habe der Kern der Mannschaft die Vorbereitung konsequent durchgezogen. „Die Mannschaft und ich sind bereit. Wir wollen ins gesicherte Mittelfeld. Ich bin da realistisch und wäre mit einer Platzierung wie in der Vorsaison zufrieden. Das ist nicht tiefgestapelt, sondern aufgrund der Kaderbreite auch realistisch.“
In der Sommerpause wurde der Kader gezielt verstärkt. „Wir haben gezielt potentielle Neuzugänge angesprochen. Ein ganz wichtiger Faktor war die Zuverlässigkeit“, so Benn. Besonders in der Defensive bestand Handlungsbedarf. Mit Vincent Schubert aus Steinach erhofft sich der Coach Stabilität in der Abwehr. „In den Trainingseinheiten und Testspielen hat er einen sehr positiven Eindruck hinterlassen.“ Auch Offensivmann Kevin Thau, der eigentlich in Heubisch gemeldet ist, aber für Sonneberg spielberechtigt ist, überzeugte mit vielen Treffern in den Testspielen. „Er wird uns im Angriff bereichern.“ Pech hatte hingegen Neuzugang Klaus Puff, der sich im Test gegen Mönchröden verletzte und wohl noch zwei bis drei Wochen fehlen wird. „Er hat als Typ einen sehr positiven Eindruck hinterlassen und ist sicher gewillt, in die Startelf zu kommen.“
Der Saisonstart hat allerdings eine kleine Delle: Denn die Sonneberger starten mit drei Auswärtsspielen (zweimal Liga, einmal Pokal) und haben so erst im vierten Pflichtspiel ihr erstes Heimspiel. Zunächst geht es dreimal auswärts ran – beginnend am Wochenende in Barchfeld. „Wir erwarten ein körperlich betontes Spiel auf Augenhöhe mit entsprechenden Zweikämpfen und Härte“, blickt Benn voraus. Entscheidend werde sein, „vom Kopf klar zu sein, unseren physischen Stand beizubehalten und dagegenzuhalten“. Ein Zähler wäre aus Sicht des Trainers ein gelungener Start: „Das ist unser Ziel. Wir fahren nach Barchfeld, um Paroli zu bieten. Wir wollen positiv starten und das wäre auswärts ein Punkt.“
Mit dieser Mischung aus Realismus und Optimismus geht der 1. FC Sonneberg 2004 in eine Saison, in der Stabilität und mannschaftliche Geschlossenheit erneut Trumpf sein sollen – und in der Benn und sein Team den fünften Platz aus der Vorsaison durchaus im Blick behalten.