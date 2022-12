Ein Ex-Spieler des 1. FC Kleve mischt die neuseeländische Liga auf Michael James den Heijer verließ den Oberligisten im Sommer 2021. Seitdem kickt der Defensivakteur für Auckland United - und das mit Erfolg.

Es war nicht nur die spannende Lebensgeschichte, die dafür sorgt, dass man sich beim Oberligisten 1. FC Kleve auch heute noch lebhaft an Michael James den Heijer erinnert. Auch sportlich überzeugte der Defensivakteur in der Saison 2020/2021 unter Trainer Umut Akpinar restlos. An der Seite von Routinier Nedzad Dragovic avancierte den Heijer zum unangefochtenen Stammspieler. Weil die Saison coronabedingt abgebrochen wurde, kam der Neuseeländer nur auf sieben Partien im rot-blauen Dress. Immerhin traf er zwei Mal.

Zuvor war Michael James den Heijer bei NEC Nimwegen in den Niederlanden aktiv, wo er auch lebte. In der Studentenstadt aber kam er, etwa unter dem deutschen Trainer Peter Hyballa, nur sporadisch zum Einsatz. In der Saison 2019/2020 lief den Heijer dann in der fünfthöchsten Spielklasse der Niederlande für den SV DFS Opheusden auf, ehe er sich dem deutschen Oberligisten anschloss.

Corona machte den Heijer in Kleve das Leben schwer

Doch die Pandemie machte dem stets gut gelaunten Fußballspieler das Leben schwer, in der Gastronomie gab es kaum Stellen. Vorzeitig kehrte er in die Heimat zurück. „Es war eine harte Entscheidung für mich, nicht bis zum Saisonende zu bleiben. Ich hätte gerne bis zum Schluss alles für den Verein gegeben. Aber das vergangene Jahr war nicht einfach für mich, Corona hat viel verändert. Daher macht eine Rückkehr Sinn“, sagte Michael James den Heijer.

Seit dem Sommer 2021 kickt der 26-Jährige, dessen Marktwert laut Transfermarkt.de bei 100.000 Euro liegt, also wieder in seinem Geburtsort für Auckland United. Und in dieser Spielzeit läuft es prächtig in der New Zealand Northern League, der höchsten Spielklasse der Inselgruppe. Bislang kommt den Heijer im Stadion Keith Hay Park auf 20 Partien und fünf Tore - eine starke Bilanz.