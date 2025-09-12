Ein Ex-Ratinger hat sich beim SV Hösel angemeldet

Andreas Voss hat sich nach der Bezirksliga-Pleite beim bisherigen Punktelieferanten CfR Links nicht wirklich mit seiner Mannschaft unterhalten. Das holte der Fußballtrainer der U23 von Ratingen 04/19 in dieser Woche nach der Dienstag-Übungseinheit nach. „Ich war da schon sehr deutlich“, erklärt der 46-jährige Ex-Profi, der seine erfolgreichste Phase beim MSV Duisburg erlebte. Er sagt weiter: „Egal wer der Gegner ist, wir müssen ganz anders auftreten. Und jetzt muss umgehend Wiedergutmachung her.“

Am Sonntag, 13.30 Uhr, kommt mit der SG Benrath-Hassels der Vizemeister der vergangenen Saison an den Götschenbeck. Ein Punkt fehlte ihm zum Titel, Aufsteiger war damit der TSV Solingen. Derzeit belegt Hassels Platz sieben, hat also feinen Blickkontakt zur Spitze. „Wir haben es mit einem hochkarätigen Gegner zu tun“, betont Voss. „Der hat sich nach meinen Infos auch diesmal viel vorgenommen, da gilt es, Heimstärke zu zeigen.“ Seinen Lieblings-Abwehrspieler Dorian Binaj kann er noch nicht einsetzten (Bänder-Probleme), wohl aber den Angreifer Eleftherios „Lefti“ Vasileiadis.

Am Neuhaus ist der SV Hösel Gastgeber des Bezirksliga-Mitaufsteigers Rhenania Hochdahl (15.30 Uhr). Die Gäste sind noch nicht wirklich aus den Startlöchern gekommen und siegloser Drittletzter, Hösel belegt Platz zehn. Den gilt es zu festigen, denn Blicke nach unten will niemand im SVH-Umfeld. „In der letzten Spielzeit, da war ich noch nicht dabei, konnten wir diese Hochdahler nicht bezwingen“, sagt der Trainer Tomislav Mirosavljevic. „Jetzt wollen wir das unbedingt nachholen.“ Er stellt seine Bestbesetzung.

Überraschend hat sich in diesen Tagen der Ex-Ratinger Ali Aktag angemeldet. Der 24-Jährige, der immer von einer großen Familien-Fangemeinde begleitet wird, wollte eigentlich zur SG Unterrath wechseln, bekam aber dafür keine Freigabe. „Da hatten wir eine Chance, ihn zu uns zu holen“, so Mirosavlevic. „Ali ist aber erst im Winter für uns spielberechtigt.“