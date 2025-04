Ein Ex-Profi soll Flockenbach retten

Unter-Flockenbach. Hessenligist SV Unter-Flockenbach musste sich im Kampf um den Klassenerhalt am Samstag in seinem Heimspiel gegen den Tabellensiebzehnten SV Steinbach mit einem 2:2 (0:0) zufrieden geben – zu wenig für die Mannschaft des Trainer-Teams Nico Hammann und Dalio Memic im harten Konkurrenzkampf gegen den Abstieg. „Das ist sehr enttäuschend. Wir hatten uns viel vorgenommen – ein Sieg war Pflicht“, sagt SVU-Manager Rana Nag.

Die Gastgeber waren gegen Steinbach zweimal in Führung gegangen, jedoch nicht in der Lage, den Vorsprung zu verteidigen. „Unsere Mannschaft ist verunsichert“, sagt Nag, auch weil Schlüsselspieler wie Marius Kamuff, Morris Nag, Linus Hebling und Lennart Borgenheimer verletzungsbedingt fehlen. Und der Aufsteiger offenbart vor allem unter Druck Schwächen. „Das ist Kopfsache“, sagt Nag hinsichtlich der Tatsache, dass es sein Team vor allem gegen Mannschaften auf Augenhöhe eher schwer hat. Auch gegen Steinbach konnte der SVU nicht liefern. „Die Zuversicht schwindet, aber die Hoffnung ist noch da“, so Nag mit Blick auf den Klassenerhalt.

Der SV Unter-Flockenbach will sich irgendwie in der Relegation retten und wird auch deshalb in den letzten vier Punktspielen mit dem ehemaligen Profi Patrick Haag planen. Der 35 Jahre alte Defensiv-Allrounder, zuletzt beim ASV Fußgönheim, spielte unter anderen für Waldhof Mannheim und Jahn Regensburg (21 Zweitligaspiele). Der Manager kündigt darüber hinaus acht neue Spieler für die Saison 2025/26 an, wenn Dalio Memic alleiniger Trainer wird; Philipp Müller sowie Nico Hammann ins Co-Trainer-Team wechseln. Nico Schütz ist ab Sommer Torwart-Trainer.