Ein Ex-Bundesliga-Profi für den VfR Regionalliga Südwest +++ Der Aufsteiger vermeldet den ersten Neuzugang von Pressemitteilung/VfR/red. · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Lukas Rupp wechselt zum VfR Mannheim. – Foto: Jan-Niclas Grömling

Der VfR Mannheim kann seinen ersten Neuzugang für die kommende Regionalliga-Saison vermelden: Lukas Rupp wechselt vom KSV Hessen Kassel zu den Rasenspielern und schließt sich damit dem Traditionsverein aus der Quadratestadt an.

Der zentrale und offensive Mittelfeldspieler bringt viel Erfahrung mit nach Mannheim. In der vergangenen Saison absolvierte Rupp 31 Einsätze für Hessen Kassel, in denen ihm 7 Tore und 6 Vorlagen gelangen. Der ehemalige Bundesligaprofi spielte unter anderem beim VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim in der Bundesliga sowie bei Norwich City in Englands 1. & 2. Liga. Nach zwei internationalen Stationen war Rupp vor zwei Jahren nach Deutschland zurückgekehrt und hatte sich Hessen Kassel angeschlossen. Nun führt ihn sein Weg zurück in seine Heimatregion.

Der gebürtige Weinheimer freut sich besonders darauf, künftig wieder in der Nähe seiner Heimat aufzulaufen. Mit seiner Verpflichtung gewinnt der VfR Mannheim einen erfahrenen Spieler, der sowohl sportlich als auch menschlich Verantwortung übernehmen soll. Lukas Rupp zur Rückkehr in die Heimat und zum VfR Mannheim:

"Ja, liebe VfR-Fans, Lukas hier. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und dass ich die Möglichkeit habe nochmal in meiner Heimatnähe Fußball spielen darf. Ich freue mich sehr, mit euch zusammen in der Regionalliga eine gute Saison zu haben, unsere Ziele zu erreichen. Und ihr könnt euch sicher sein, dass ich alles auf dem Platz lasse, um unsere Ziele zu erreichen. Ich kann es kaum erwarten, euch alle hier begrüßen zu dürfen und auch mal meine Mannschaft kennenzulernen. Also bis bald, euer Lukas"