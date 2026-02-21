Ein Ex-Armine soll Rödinghausens U23 vor dem Abstieg retten Die junge Mannschaft hat in Massimilian Porcello einen neuen Coach mit Bundesliga-Erfahrung als Spieler bekommen. Er startet mit einem Heimspiel. von Andreas Gerth · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Bei den Fans beliebt: „Massi“ Porcello stieg mit Arminia zweimal auf und einmal ab. – Foto: Andreas Zobe

Mit Arminia Bielefeld stieg Massimilian Porcello in den Jahren 2000 bis 2006 zweimal auf und einmal ab, verewigte sich als Torschütze beim 3:1-Sieg gegen Bayern und wurde von den Fans zum Arminen der Saison 2004/2005 gewählt. Auch mit dem Karlsruher SC feierte er 2007 den Bundesliga-Aufstieg. Diese geballte, hochklassige Erfahrung will „Massi“ nun als Trainer an die zweite Mannschaft des SV Rödinghausen weitergeben und diese in der Westfalenliga vor dem Abstieg retten.

Beim Klub vom Wiehen ist Porcello kein Unbekannter. Der 45-jährige, gebürtige Bückeburger wurde im November 2021 beim SVR Co-Trainer von Carsten Rump mit dem Schwerpunkt Spiel- und Gegneranalytik. Nach rund zwei Jahren endete für ihn und Rump die Tätigkeit, doch jetzt ist Porcello zurück und strotzt vor Tatendrang. „Die Mannschaft hat tolle Spieler mit Talent und sehr viel Potenzial. Wir wollen zunächst Stabilität reinbringen und eine gute Organisation auf dem Spielfeld entwickeln. Ziel muss es sein, das Team unten raus zu holen und in Richtung einstelliger Tabellenplatz zu führen“, hat sich der Ex-Profi vorgenommen.