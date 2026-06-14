Ein etwas emotionsloser Aufstieg 1. Kreisklasse: Drochtersen/Assel IV gewinnt 3:1 und jubelt nicht - Immenbeck mit letztem Aufgebot stark von Michael Brunsch · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Nachdem dann doch feststand, dass man aufgestiegen ist, wurde gejubelt. – Foto: Michael Brunsch

Die SV Drochtersen/Assel IV kehrt mit neu besetzter Mannschaft nach nur einem Jahr in die Kreisliga zurück und merkt es kaum. Gegen einen stark ersatzgeschwächten, aber starken TSV Eintracht Immenbeck II gewann die Elf von Andre Matties und Ole Schmidt 3:1 und weiß am Ende nicht, ob und dass es für den Aufstieg gereicht hat.

Was war das für ein letzter Spieltag in der 1. Kreisklasse? Der Tabellenzweite, FC Oste/Oldendorf II wird Vizemeister und darf nicht in die Kreisliga aufsteigen, die SG Freiburg/Oederquart gewinnt 3:1 und wird Vierter. Die SV Drochtersen/Assel IV kassiert gegen Immenbeck spät das 3:1, Oste/Oldendorf II ist ein Treffer besser und D/A lediglich Dritter. Absolute Ruhe beim Abpfiff des jungen Schiedsrichter Jonas Lühmann. Was war hier los? Kein Jubel, keine Bierduschen. "Wir haben gehört, dass zunächst der Drittletzte der Kreisliga gefragt wird, also steigen wir nicht auf", sind sich Andre Matties und Ole Schmidt einig. Auf Anraten wurde dann Staffelleiter Uli Asmussen angerufen und der klärte auf. Zunächst werden die Kehdinger in den nächsten Tagen gefragt, ob sie als Dritter der 1. Kreisklasse aufsteigen möchten. Also doch: Aufstieg! Jetzt knallen die Bierflaschen und endlich gibt es, wenn auch etwas verhalten, jubel bei der SV Drochtersen/Assel IV. Immenbeck mit letztem Aufgebot

Zum Spiel: Während die Ersatzbank der Kehdinger aus allen Nähten platzte, sitzt bei den Gästen nur einer draußen. Als Feldspieler lief der eigentlich Immenbecker Schlussmann, Patrick Vieweger auf, im Kasten stand Janne Wenzel, einen Tag zuvor 18 Jahre jung geworden. Und der machte ein starkes Spiel. Schon in der 13. Minute bediente Andi Junge den schnellen Pepe Jagemann, der sich die Chance nicht nehmen ließ. Nur wenig später lief er erneut allen davon, doch Wenzel verhinderte mit einem starken Reflex das 2:0. Die Immenbecker versteckten sich keineswegs, hätten Mitte der ersten Halbzeit beinahe den Ausgleich erzielt, doch Patrick Viewegers Hereingabe fand keinen Abnehmer.

Pepe Jagemann war der beste Mann auf dem Platz und nur selten zu halten. Aber auch er ließ einige Möglichkeiten liegen. – Foto: Michael Brunsch

Ein Fehler im Spielaufbau leitete dann doch den zweiten D/A-Treffer ein. Malte Horwege bediente Andi Junge, der vollstreckte. Kurz vor dem Wechsel muss Leon Sobbe den Anschlusstreffer machen, doch auch der 18-jährige Alexander Horitonov im Kehdinger Tor parierte stark. Kurz nach dem Wechsel durfte die etwas dürftige Kulisse dann wieder jubeln. Pepe Jagemann hatte an der Torauslinie etwas unsanft Frederik Bruders den Ball abgenommen und Malte Horwege bedient, der das umjubelte 3:0 erzielte. Dieses Ergebnis hätte zur Vizemeisterschaft gereicht.

Andi Junge war mal wieder von Beginn an dabei und ein Aktivposten. – Foto: Michael Brunsch

Chancen gab es danach auf beiden Seiten einige, oftmals allerdings nicht richtig zwingend. Letztlich gelang Leon Sobbe der längst verdiente Ehrentreffer und danach vergab Tom Collin Heibing das 3:2. Dann war Schluss! Und es gab zunächst Totenstille auf der Sportanlage. Rätselraten - bis Uli Asmussen alles aufklärte. Der Bollerwagen von Felix Schäfer wurde nun doch belagert und wenn der Staffelleiter in den nächsten Tagen bei Drochtersen/Assel anfragt, wird es sicherlich nur eine Antwort geben. Schiedsrichter: Jonas Lühmann - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Pepe Jagemann (13.), 2:0 Andi Junge (31.), 3:0 Malte Horwege (51.), 3:1 Leon Sobbe (89.)

Felix Schäfer sorgte wie immer für ordentliche Getränke. – Foto: Michael Brunsch