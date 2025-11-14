Der ETB steht nur knapp vor der Abstiegszone. – Foto: Markus Becker

Ein ETB-Heimsieg muss am Sonntag her Für den ETB Schwarz-Weiß Essen lief es in den letzten Wochen nicht besonders gut in der Oberliga Niederrhein: Nach zuletzt zwei Niederlagen wollen die „Schwatten" am Sonntag unbedingt in die Erfolgsspur zurückkehren

Dafür muss der Mannschaft des neuen ETB-Trainerduos Christian Dorda und Björn Matzel aber ein Heimsieg gegen Aufsteiger Blau-Weiß Dingden gelingen. Beim „Barmenia Gothaer Becker & Brencher-Talk“ sind Mike Nooder (ETB-Sponsor) und Spieler Lukas Korytowski die Gäste von ETB-Pressesprecher Axel Schulten. Der Talk startet um 14.10 Uhr. Die Oberligapartie wird um 14.30 Uhr im Stadion Uhlenkrug angepfiffen.

Aufsteiger agiert defensiv kompakt Blau-Weiß Dingden stieg in diesem Sommer erstmalig in die Oberliga Niederrhein auf. Damit krönten sie ihre tolle Entwicklung der letzten Jahre, denn in der Saison 2016/17 spielten sie noch in der Bocholter Kreisliga. In der Oberliga haben sich die Blau-Weißen nach anfänglichen Schwierigkeiten bisher prima behauptet. Aus 13 Spielen haben sie 17 Zähler geholt und liegen damit zwei Punkte vor der Uhlenkrug-Elf. Auswärts können die Dingdener mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen eine ausgeglichene Bilanz vorweisen. Trainiert werden die ETB-Gäste von Sebastian Amendt. Der 41-Jährige wechselte vor der Saison vom Landesligisten TuS Haltern nach Dingden. In Essen ist er kein Unbekannter, denn vor seinem Engagement in Haltern war er für den FC Kray an der Seitenlinie tätig.