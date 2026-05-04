»Ein erwartet schweres Spiel«: Frauenbiburg mit Remis gegen Biberbach

Frauenbiburg tat sich am vergangenen Wochenende etwas schwerer gegen Biberbach und trennte sich am Ende mit einem Unentschieden. – Foto: Alfred Brumbauer

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Ein erwartet schweres Spiel zweier sehr guter Teams. Anfangs hatten wir große Probleme mit dem sehr variablen Offensivspiel der Gäste, trotzdem konnten wir auf letzter Linie immer gut verteidigen. Mitte der Halbzeit kamen wir besser ins Spiel und erzielten nach einem Fehler im Aufbau das 1:0 durch Nadine Harbich. Kurz vor der Halbzeit rettete der Pfosten für die Gäste vor dem 2:0. Nach der Halbzeit standen wir stabil, leider spielten wir unsere Konter nicht gut genug zu Ende, so blieb es spannend und Biberbach kam wieder besser ins Spiel. In der 65. Minute konnten wir nicht richtig klären, Biberbach spielte die Situation gut zum 1:1 zu Ende. In der Schlussphase entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Teams ihre Chancen suchten. Am Ende ein gerechtes Unentschieden.“

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Nach einer guten ersten Halbzeit mit sehr vielen guten Chancen gingen wir nur mit 1:0 in die Pause, obwohl wir eigentlich mit mindestens 3:0 in die Halbzeit gehen müssten. Die zweite Halbzeit war dann ruhiger mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Die letzten Minuten wurden sehr hektisch, jedoch kam Augsburg zu keinen großen Chancen. Im Großen und Ganzen geht der Sieg in Ordnung und somit gehen ganz wichtige 3 Punkte an uns.“

Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Ein sehenswertes Landesliga-Spiel, bei dem beide Mannschaften nicht viele Chancen zuließen. Nach der Halbzeit hatten wir mehr vom Spiel und eine Vorlage von Susanne Scholz vollendete Esther Lichtinger zum 1:0. Nach dem Tor haben wir es in unserer stärksten Phase leider versäumt, das zweite Tor zu machen und so mussten wir noch das 1:1 hinnehmen.“