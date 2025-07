Ein erstes Top-Duell: Kann Mitterdorf in Ränkam bestehen?

Im Blickpunkt des 2. Spieltags in der Kreisliga Ost steht sicherlich das Top-Spiel FC Ränkam gegen SpVgg Mitterdorf am Sonntag. Die beiden Titelaspiranten starteten jeweils mit einem 5:1-Sieg in die Saison. Dagegen sind die hier unterlegen Aufsteiger 1. FC Rötz und 1. FC Miltach auf Wiedergutmachung aus. Bezirksliga-Absteiger SpVgg Willmering-Waffenbrunn feiert seine Heimpremiere gegen die SG Schloßberg. In Rötz und Chamerau rollt bereits am heutigen Freitagabend der Ball.