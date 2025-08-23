Ein erstes frühes Topspiel

Wir werfen einen Blick auf die Partien des 2. Spieltags.
Der FC Nöttingen II sorgte am ersten Spieltag für einen Auftakt der besonderen Art. Die Partie gegen den FV Wiesental endete mit 7:4! Nun geht es daheim gegen die Kickers Brüchig. Damit kommt es zum Direktduell zweier Aufsteiger. Die Kickers verloren vergangene Woche knapp mit 1:2
Sowohl der FC Heidelsheim als auch der ASV Durlach bejubelten am ersten Spieltag einen 2:1-Sieg. Dabei trafen beide Mannschaften auf einen Aufsteiger. Nun wollen beide Teams den ersten Eindruck bestätigen und weitere Punkte sammeln.
Der FV Ettlingenweier ist eines der beiden einzigen Teams die sich zum Auftakt mit einem Remis trennten. Am Sonntag ist der gewohnt starke FC Östringen zu Gast. Die Östringer bezwangen zuletzt den Vizemeister der vergangenen Saison mit 3:1.
Die SpVgg Durlach-Aue musste zu Beginn der neuen Saison einen Dämpfer hinnehmen. Dass die SpVgg auch ohne Top-Stürmer Geckle gewinnen kann soll sich am Sonntag gegen den FV Fortuna Kirchfeld zeigen. Die Fortuna bestritt eines der beiden Eröffnungsspiele und unterlag der SG Stupferich mit 0:3.
Die beiden Gewinner der beiden Eröffnungsspiele am vergangenen Freitag hießen Stupferich und Langensteinbach. Beide Mannschaften überzeugten mit klaren Siegen. Sowohl die SGS als auch der SVL dürfen durchaus als Mitfavoriten auf den Aufstieg gehandelt werden, weshalb eine Partie auf hohem Niveau zu erwarten ist.
Eine deutliche 1:4-Niederlage des FC Kirrlach sorgte am vergangenen Wochenende für ein wenig Ernüchterung. Nun empfangen die Grün-Weißen den FC Ersingen zum ersten Heimspiel der neuen Spielzeit. Der FCE entschied seine Auftaktpartie mit 3:1 für sich.
In der ersten Partie der Saison offenbarte sich beim FV Wiesental zum einen eine noch wacklige Defensive, zum anderen eine gewisse Torgefahr. Am Wochenende geht es auswärts gegen den SV Huchenfeld, der seine Auftaktpartie ebenfalls verlor. Das Ziel des FVW dürfte zunächst eine wesentliche Stabilisierung der Defensive sein.