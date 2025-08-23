Ein erstes frühes Topspiel

Sowohl der FC Heidelsheim als auch der ASV Durlach bejubelten am ersten Spieltag einen 2:1-Sieg. Dabei trafen beide Mannschaften auf einen Aufsteiger. Nun wollen beide Teams den ersten Eindruck bestätigen und weitere Punkte sammeln.

Der FC Nöttingen II sorgte am ersten Spieltag für einen Auftakt der besonderen Art. Die Partie gegen den FV Wiesental endete mit 7:4! Nun geht es daheim gegen die Kickers Brüchig. Damit kommt es zum Direktduell zweier Aufsteiger. Die Kickers verloren vergangene Woche knapp mit 1:2

Die SpVgg Durlach-Aue musste zu Beginn der neuen Saison einen Dämpfer hinnehmen. Dass die SpVgg auch ohne Top-Stürmer Geckle gewinnen kann soll sich am Sonntag gegen den FV Fortuna Kirchfeld zeigen. Die Fortuna bestritt eines der beiden Eröffnungsspiele und unterlag der SG Stupferich mit 0:3.

Der FV Ettlingenweier ist eines der beiden einzigen Teams die sich zum Auftakt mit einem Remis trennten. Am Sonntag ist der gewohnt starke FC Östringen zu Gast. Die Östringer bezwangen zuletzt den Vizemeister der vergangenen Saison mit 3:1.

Morgen, 15:00 Uhr SG Stupferich Stupferich SV Langensteinbach Langensteinb 15:00 PUSH

Die beiden Gewinner der beiden Eröffnungsspiele am vergangenen Freitag hießen Stupferich und Langensteinbach. Beide Mannschaften überzeugten mit klaren Siegen. Sowohl die SGS als auch der SVL dürfen durchaus als Mitfavoriten auf den Aufstieg gehandelt werden, weshalb eine Partie auf hohem Niveau zu erwarten ist.

Eine deutliche 1:4-Niederlage des FC Kirrlach sorgte am vergangenen Wochenende für ein wenig Ernüchterung. Nun empfangen die Grün-Weißen den FC Ersingen zum ersten Heimspiel der neuen Spielzeit. Der FCE entschied seine Auftaktpartie mit 3:1 für sich.

Morgen, 15:00 Uhr SV Huchenfeld Huchenfeld FV 1912 Wiesental FV Wiesental 15:00 PUSH