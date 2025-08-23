 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligavorschau
Die SG Stupferich wusste am ersten Spieltag zu überzeugen.
Die SG Stupferich wusste am ersten Spieltag zu überzeugen. – Foto: Y. Le Madon

Ein erstes frühes Topspiel

Landesliga Mittelbaden +++ Stupferich empfängt Langensteinbach +++ Wiesental nimmt eine Stabilisierung der Defensive in Angriff

Verlinkte Inhalte

LL Mittelbaden

Wir werfen einen Blick auf die Partien des 2. Spieltags.

Morgen, 15:00 Uhr
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen II
SV Kickers Büchig
SV Kickers BüchigKick. Büchig
15:00

Der FC Nöttingen II sorgte am ersten Spieltag für einen Auftakt der besonderen Art. Die Partie gegen den FV Wiesental endete mit 7:4! Nun geht es daheim gegen die Kickers Brüchig. Damit kommt es zum Direktduell zweier Aufsteiger. Die Kickers verloren vergangene Woche knapp mit 1:2

Morgen, 15:00 Uhr
FC 07 Heidelsheim
FC 07 HeidelsheimHeidelsheim
ASV Durlach
ASV DurlachASV Durlach
15:00

Sowohl der FC Heidelsheim als auch der ASV Durlach bejubelten am ersten Spieltag einen 2:1-Sieg. Dabei trafen beide Mannschaften auf einen Aufsteiger. Nun wollen beide Teams den ersten Eindruck bestätigen und weitere Punkte sammeln.

Morgen, 17:00 Uhr
FV Ettlingenweier
FV EttlingenweierEttlingenw.
FC Östringen
FC ÖstringenFC Östringen
17:00

Der FV Ettlingenweier ist eines der beiden einzigen Teams die sich zum Auftakt mit einem Remis trennten. Am Sonntag ist der gewohnt starke FC Östringen zu Gast. Die Östringer bezwangen zuletzt den Vizemeister der vergangenen Saison mit 3:1.

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Durlach-Aue
SpVgg Durlach-AueDurlach-Aue
FV Fortuna Kirchfeld
FV Fortuna KirchfeldFV Kirchfeld
15:00

Die SpVgg Durlach-Aue musste zu Beginn der neuen Saison einen Dämpfer hinnehmen. Dass die SpVgg auch ohne Top-Stürmer Geckle gewinnen kann soll sich am Sonntag gegen den FV Fortuna Kirchfeld zeigen. Die Fortuna bestritt eines der beiden Eröffnungsspiele und unterlag der SG Stupferich mit 0:3.

Morgen, 15:00 Uhr
SG Stupferich
SG StupferichStupferich
SV Langensteinbach
SV LangensteinbachLangensteinb
15:00

Die beiden Gewinner der beiden Eröffnungsspiele am vergangenen Freitag hießen Stupferich und Langensteinbach. Beide Mannschaften überzeugten mit klaren Siegen. Sowohl die SGS als auch der SVL dürfen durchaus als Mitfavoriten auf den Aufstieg gehandelt werden, weshalb eine Partie auf hohem Niveau zu erwarten ist.

Morgen, 15:00 Uhr
FC Olympia Kirrlach
FC Olympia KirrlachFC Kirrlach
1. FC Ersingen
1. FC ErsingenErsingen
15:00live

Eine deutliche 1:4-Niederlage des FC Kirrlach sorgte am vergangenen Wochenende für ein wenig Ernüchterung. Nun empfangen die Grün-Weißen den FC Ersingen zum ersten Heimspiel der neuen Spielzeit. Der FCE entschied seine Auftaktpartie mit 3:1 für sich.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Huchenfeld
SV HuchenfeldHuchenfeld
FV 1912 Wiesental
FV 1912 WiesentalFV Wiesental
15:00

In der ersten Partie der Saison offenbarte sich beim FV Wiesental zum einen eine noch wacklige Defensive, zum anderen eine gewisse Torgefahr. Am Wochenende geht es auswärts gegen den SV Huchenfeld, der seine Auftaktpartie ebenfalls verlor. Das Ziel des FVW dürfte zunächst eine wesentliche Stabilisierung der Defensive sein.

Aufrufe: 023.8.2025, 09:00 Uhr
redAutor