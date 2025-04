Ein erstes Endspiel für die DJK Darching II

Sollte die DJK allerdings die drei Punkte in Darching behalten, wären sie wieder im Geschäft. Bis auf einen Zähler könnte msie auf den sicheren zwölften Platz heranrücken. „Dann wären wir wieder im Geschäft und hätten es selbst in der Hand.“ Außergewöhnlich ist, dass Trainer Yannick Schulz auf die komplette Kaderbreite setzen kann. „Wir haben alle Mann an Bord, das bedeutet, es gibt keine Ausreden“, erklärt Langl, der gerne öfter in dieser Besetzung spielen würde.

Trotzdem erwartet die Kreisklassenreserve eine erste Mannschaft, die ebenfalls Leistung zeigen muss, um in der Liga zu bestehen. Ein Vorteil könnte der Untergrund sein. Da die Gäste bisher die meiste Zeit auf Kunstrasen spielten, könnte ihnen der Darchinger Flutlichtplatz Schwierigkeiten bereiten. Das Hinspiel ging mit 3:0 an die DJK.