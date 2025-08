Kleve enttäuschte im Vorbereitungsspiel. – Foto: Jens Terhardt

Ein erster Warnschuss für den 1. FC Kleve Im Duell zweier Oberligisten enttäuscht die Mannschaft beim 0:2 gegen den SV Schermbeck.

Der 1. FC Kleve hat im ersten richtigen Härtetest während der Vorbereitung auf die neue Saison die erste Niederlage kassiert. Der Oberligist verlor am Mittwochabend vor gut 100 Zuschauern in der Eroglu-Arena gegen den SV Schermbeck mit 0:2 (0:1). Die Mannschaft zeigte im Duell gegen den Gegner aus der Oberliga Westfalen dabei vor allem in der zweiten Halbzeit erhebliche Schwächen.

Ordentlicher Beginn In den ersten 45 Minuten war es noch ein Duell auf Augenhöhe gewesen. Der SV Schermbeck erzielte zwar schon in der dritten Minute durch Marvin Grumann den Führungstreffer. Doch bis zur Pause hatte der 1. FC Kleve bei der Defensivarbeit gegen einen Gegner, der in der Oberliga Westfalen einen Spitzenplatz anpeilt, fast alles im Griff und kombinierte zum Teil auch gefällig. Offensiv gelang dem Team jedoch auch schon vor der Pause nur wenig.

Mi., 30.07.2025, 19:30 Uhr 1. FC Kleve 1. FC Kleve SV Schermbeck SV Schermbeck 0 2 Abpfiff Nach dem Wechsel gesellten sich zur Harmlosigkeit im Spiel nach vorne erhebliche Patzer in der Defensivarbeit und im Spielaufbau. So ging dem zweiten Schermbecker Treffer durch Miles Grumann (54.) ein Ballverlust von Philipp Divis voraus. Die Niederlage hätte sogar höher ausfallen können, weil der Gast weitere gute Chancen vergab.