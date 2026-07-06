Ein erster Teilerfolg für den Wuppertaler SV

Vor rund 300 Fans auf dem Freudenberg bot der Wuppertaler SV einen bunten Mix aus fest verpflichteten Akteuren, Testspielern und Jugendlichen auf. Der Start gelang: Hamza El Hassani zog ab, Hildens Torwart konnte den Ball nur abklatschen, Brightney Igbinadolor staubte ab - 1:0 (7.).
Der WSV blieb weiter gut in der Partie. Die erste Chance der Gäste parierte Torwart Fotios Adamidis in der 13. Minute, die zweite in der 23. Minute nach einem Kopfball. Anschließend verflachte die Partie etwas. Der WSV ließ gegen das klassenhöhere Team wenig zu.
Das änderte sich in der 42. Minute. Eine Hereingabe von rechts verwertete Harumi Goto zum 1:1. Das war aber noch nicht alles. Nur zwei Minuten später antwortete Linus Fröhlich mit einem Schuss aus der Distanz, der in der linken Ecke einschlug, zum 2:1 für den WSV. Den verletzten Moise Gea ersetzte unterdessen Sam Saumikat.
Nach der Pause ging es mit acht neuen Spielern direkt munter weiter. Felix Herzenbruch, Noel Westenberger und Ricky Schmissler kickten zunächst weiter. Nach einem Missverständnis verpasste Hilden den Ausgleich nur knapp (47.), auf der Gegenseite Duje Goles das 3:1 ebenfalls (48.).
Es blieb ein Duell auf Augenhöhe, auch Hilden testete natürlich ausgiebig. Nach einem langen Ball und einem Lupfer von Etienne Feese stand es 2:2 (68.). Fast mit dem Wiederanpfiff verpasste Goles aus 20 Metern das 3:2 nur knapp. Hilden übernahm in der zweiten Halbzeit das Kommando, der WSV hielt kämpferisch dagegen. Ein abgefälschter Schuss des VfB zischte knapp am Tor vorbei (84.). So blieb es beim Unentschieden.
Weiter geht es am 11. Juli bei DV Solingen (14 Uhr), am 14. Juli beim 1. FC Wülfrath (19.30 Uhr) und am 18. Juli gegen Borussia Mönchengladbach (14 Uhr, Stadion am Zoo).