Ein erster Teilerfolg für den Wuppertaler SV Der Wuppertaler SV hat sein erstes Testspiel mit einem Remis beendet. Die Mannschaft des neuen Cheftrainers Tim Schneider trennte sich am Sonntagnachmittag vom Regionalliga-Aufsteiger VfB 03 Hilden 2:2 (2:1). von Jörn Koldehoff · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Im Fokus: der Wuppertaler SV. – Foto: Markus Becker

Vor rund 300 Fans auf dem Freudenberg bot der Wuppertaler SV einen bunten Mix aus fest verpflichteten Akteuren, Testspielern und Jugendlichen auf. Der Start gelang: Hamza El Hassani zog ab, Hildens Torwart konnte den Ball nur abklatschen, Brightney Igbinadolor staubte ab - 1:0 (7.).

Der WSV blieb weiter gut in der Partie. Die erste Chance der Gäste parierte Torwart Fotios Adamidis in der 13. Minute, die zweite in der 23. Minute nach einem Kopfball. Anschließend verflachte die Partie etwas. Der WSV ließ gegen das klassenhöhere Team wenig zu. Fröhlich antwortet kurz vor der Pause Das änderte sich in der 42. Minute. Eine Hereingabe von rechts verwertete Harumi Goto zum 1:1. Das war aber noch nicht alles. Nur zwei Minuten später antwortete Linus Fröhlich mit einem Schuss aus der Distanz, der in der linken Ecke einschlug, zum 2:1 für den WSV. Den verletzten Moise Gea ersetzte unterdessen Sam Saumikat.