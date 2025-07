Ein Eröffnungsspiel, das in Ansbachs Fußballgeschichte eingehen wird

Wo stehen wir? Diese Frage treibt traditionell Fußball-Mannschaften vor dem Beginn einer neuen Saison um. Die Leistungen und Ergebnisse der Vorbereitung sind bekanntlich nur bedingt aussagekräftig und mit Beginn der Punktspiele ohnehin Makulatur. "Wir sind bereit für den Start. Es wird Zeit", meint Niklas Reutelhuber. Ansbachs junger Cheftrainer war zuletzt wegen der ihm noch fehlenden A-Lizenz ein wenig in die Bredouille geraten . Die fordert der Verband nämlich von denjenigen ein, die als Cheftrainer in der Regionalliga tätig sein wollen. Die Lösung: Horst Diller, der die Lizenz vorweisen kann, wird Reutelhuber offiziell unterstützen und zumindest auf dem Papier der "Chef" sein. Damit sollte das Thema zumindest für die nächste Zeit abgeräumt sein.

Was dürfen die Fans der 09er erwarten? "Wir wollen unsere Fans gleich von Anfang an wieder mitnehmen. Wir wollen intensiv und zweikampfstark agieren, dazu mit viel Tempo vor des Gegners Tor kommen. Kurzum: Wir wollen all das gleich wieder abrufen, was Ansbach in den vergangenen Jahren ausgezeichnet hat", verspricht Reutelhuber. Den Gegner aus Bayreuth kann der 26-Jährige nur schwer einschätzen und betont deshalb: "Wir sind gut beraten, uns auf uns selber zu konzentrieren. Wenn wir unser intensives Spiel auf den Platz bringen und wir ein unangenehmer Gegner sein werden, dann haben wir sehr gute Chancen, das Auftaktspiel zu gewinnen." Personell können die 09er quasi aus dem Vollen schöpfen. Einzig Langzeitausfall Matthias Hahn (Schambeinentzündung) ist weiterhin keine Option.