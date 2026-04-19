Ein erlösender Derbysieg für den VfB Durach

Kemptens Kapitän Raphael Meßlang (rechts) konnte den Duracher Vorwärtsdrang nicht stoppen. Lukas Holderied feierte mit dem VfB einen 4:2-Derbysieg. – Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

Die Entscheidung ist zwar vertagt, am Titelgewinn des TSV Schwabmünchen besteht trotzdem kaum ein Zweifel. Nach dem 3:0-Sieg beim TSV Hollenbach fehlen dem Spitzenreiter der Landesliga Südwest nur noch zwei Zähler zur Meisterschaft. Eine vorzeitige Feier verhinderte der VfB Durach, der mit dem 4:2-Sieg gegen den FC Kempten auf die Erfolgsspur zurückgekehrt ist und theoretisch noch an Schwabmünchen vorbeiziehen könnte. Im Tabellenkeller machte der FC Memmingen II durch den 5:0-Sieg beim direkten Rivalen FC Ehekirchen den größten Sprung und kletterte über den Strich.

Gleich zwei Serien rissen im Derby. Nach vier Niederlagen in Folge durfte der VfB Durach einen 4:2-Sieg bejubeln, während der FC Kempten nach sieben Spielen mal wieder als Verlierer vom Platz ging.

Im Nachbarschaftsduell gab es keine Spur von Zurückhaltung, ganz im Gegenteil. Gleich zu Beginn wurde Marco Faller von FCK-Spielertrainer Manuel Wiedemann zu Fall gebracht worden, den fälligen Elfmeter verwandelte Tim Seefried zum 1:0. Doch der FC Kempten versteckte sich beim Ausflug an den Stadtrand keineswegs, Finn Steurer gelang das 1:1, worauf der VfB mit dem neuerlichen Führungstreffer antwortete.

Nach der Pause bekam auch der FCK einen Elfmeter zugesprochen, den Medhat Mekhimar zum 2:2 verwandelte. Die Partie war nun vollkommen offen und kippte mit dem 3:2 in Richtung der Duracher. Gregor Mürkl hatte Kemptens Keeper Zeynel Anil mit einem Luper überwunden. Mit dem 4:2 machte Lukas Holdenried den Deckel drauf, nachdem er von Faller in Szene gesetzt worden war.

Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 600

Tore: 1:0 Tim Seefried (4./Foulelfmeter), 1:1 Finn Steurer (24.), 2:1 Marco Faller (29.), 2:2 Medhat Mekhimar (50./Foulelfmeter), 3:2 Gregor Mürkl (59.), 4:2 Lukas Holderied (79.)

Die SG Niedersonthofen/Martinszell legte furios los, schon nach wenigen Sekunden verhinderte das Aluminium einen Kopfballtreffer von Dennis Picknick. Am Ende hatte der TSV Dachau 1865 allerdings mit 3:0 die Nase vorne. Mit einem Kopfballtor von John Haist leiteten die 65er den Sieg ein, Dino Burkic erhöhte auf 2:0. Vor der Pause schnupperten die Oberallgäuer noch einmal am Anschlusstreffer, dieses Mal köpfte Simon Frasch ans Torgestänge.

Als Lorenz Knöferl zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 3:0 stellte, war die Vorentscheidung gefallen. Keeper Lukas Frasch verhinderte in der Folge eine mögliche höhere SG-Niederlage.

Schiedsrichter: Leopold Kellner (Oberhinkofen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 John Haist (6.), 2:0 Dino Burkic (19.), 3:0 Lorenz Knöferl (57.)

Gelb-Rot: Maximilian Mayer (86./SG Niedersonthofen)

Im allerletzten Moment fing sich der TSV Aindling noch einen Gegentreffer und verlor das Heimspiel gegen den SV Manching mit 0:1. Unnötig nannte TSV-Trainer Florian Fischer dieses Resultat: „Du musst davor dieses Tor machen.“ Die Chance, die Nico Baumeister nicht zu verwerten wusste, stufte er als „tausendprozentige“ ein. „Wir hatten einige Chancen in der ersten Halbzeit, du musst früher führen.“ Dann verwies er auf den vergebenen Foulelfmeter.

Nico Gastl war in der 26. Minute im Strafraum gefoult worden, doch Moritz Wagner scheiterte vom Punkt an Manchings Torhüter Sebastian Steger.

Ähnlich verlief die Partie nach dem Wechsel. Als dann alles auf ein 0:0 hindeutete, schlugen die Manchinger doch noch zu. Marcel Posselt war mit einem Schuss ins linke Eck erfolgreich. Vorausgegangen war ein Freistoß für Manching, den die Hausherren nicht richtig klären konnten. (jeb) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Felix Wolf (Dietramszell) - Zuschauer: 108

Tor: 0:1 Marcel Posselt (90.+2)

Bes. Vorkommnis: Moritz Wagner (TSV Aindling) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sebastian Steger (28.).

Der TSV Rain musste sich mit einem 1:1 gegen den FSV Pfaffenhofen begnügen müssen, obwohl die Blumenstädter rund 80 Minuten in Überzahl waren. Simon Berger hatte den Rainer Maximilian Schmidt nach elf Minuten von den Beinen geholt. Etwas überraschend entschied Schiedsrichter Maximilian Kroepfl sofort auf Notbremse und schickte den Pfaffenhofener mit der Roten Karte vom Feld.

In der Folge kontrollierten die Rainer zwar das Geschehen, bissen sich an der defensivstarken FSV-Formation jedoch zunächst die Zähne aus. Bis Dennis Lechner den Ball zu Eric Adam passte, der ihn aus fünf Metern zur 1:0-Führung ins Tor schob. Nach dem Seitenwechsel verpasste Lukas Müller die Vorentscheidung (54.). Pfaffenhofen versteckte sich aber trotz Unterzahl keineswegs und kam durch Sebastian Waas zum Ausgleich.

In der letzten halben Stunde entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die numerische Überlegenheit der Rainer kaum noch auszumachen war. Die Partie wurde zunehmend hitzig. In der Nachspielzeit kassierte Pfafenhofens Paolo Cipolla (91.) eine Zeitstrafe, ehe Michael Knötzinger auf Rainer Seite mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. (gj) Lokalsport DW

Schiedsrichter: Maximilian Kroepfl (Fürth) - Zuschauer: 210

Tore: 1:0 Eric Adam (31.), 1:1 Sebastian Waas (60.)

Gelb-Rot: Michael Knötzinger (90.+2/TSV Rain)

Rote Karte: Simon Berger (11./FSV Pfaffenhofen/Notbremse)

Einen „dreckigen“ 2:1-Sieg landete der 1. FC Sonthofen beim Schlusslicht SC Oberweikertshofen. Die umkämpfte Partie lief zunächst nach dem Geschmack der Oberallgäuer. Eine Ecke von Maurice Jaumann wurde immer länger und landete zur Sonthofer Führung im Tor. Das 0:2 fiel kurz vor dem Seitenwechsel durch Tobias Schmölz, der einen Angriff über Johnny Martin und Marko Jozic mit einem Traumtor in den Winkel abschloss.

Nach der Pause verhielten sich die Sonthofer zu passiv. In dieser Phase fiel auch der Anschlusstreffer durch Dominik Widemann. Nach der Gelb-Roten Karte gegen FCS-Verteidiger Jaumann wurde es in der Schlussphase in Unterzahl für den Favoriten nochmal brenzlig, doch der FCS brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Sonthofens Co-Trainer Bernd Kanat sagte: „In der zweiten Halbzeit sind wir in Unterzahl nochmal richtig in die Bredouille gekommen, aber die kämpferische Leistung meiner Spieler war mega.“ (dl)

Schiedsrichter: Sven Thoma (Ober-Mittelstreu) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Maurice Jaumann (17.), 0:2 Tobias Schmölz (42.), 1:2 Dominik Widemann (57.)

Gelb-Rot: Maurice Jaumann (83./1. FC Sonthofen)

Endlich hat es auch in der Fremde geklappt. Nach etlichen vergeblichen Versuchen hat der FV Illertissen II einen verdienten 3:2-Auswärtserfolg gefeiert. Der war in doppelter Hinsicht bemerkenswert. Es war schließlich der erste bei Cosmos Aystetten nach fast neun Jahren.

Aystetten kam gleich zu Beginn durch David Schwab zu einer guten Möglichkeit, die Valentin Rommel im Tor des FVI vereitelte (4.). Luca Bachthaler gelang etwas später die FVI-Führung und Aystettens Elija Hanrieder der Ausgleich.

„Das Tempo hochhalten“, so lautete die Vorgabe von FVI-Herbert Sailer zur Halbzeit und die wurde umgesetzt. Nachdem der erste Versuch von Luka Petrovic noch auf der Linie geklärt wurde, traf Petrovic im Nachschuss zum schnellen 1:2. Nach einer Stunde ein ähnliches Bild. Den Schuss von Petrovic konnte ein Aystetter Abwehrspieler klären, der Nachschuss von Ben Emci landete diesmal aber nicht im Netz. Weil ein Foul an Bachthaler nicht mit dem fälligen Elfer geahndet wurde, ärgerte sich Sailer ein weiteres Mal und musste sogar noch den Ausgleich von Aystettens Torjäger Kevin Makowski mitansehen. Zehn Minuten später zeigte aber der Unparteiische nach einem weiteren Foul an Niveto Caciel auf den Punkt. Max Merkel war von dort aus der Schütze zum 2:3-Endstand. In der Schlussphase hatte Merkel noch Pech mit einem Schuss an den Außenpfosten (89.). (jürs) Lokalsport IZ

Schiedsrichter: Marina Bachmann (Putzbrunn) - Zuschauer: 105

Tore: 0:1 Luca Bachthaler (11.), 1:1 Elija Hanrieder (34.), 1:2 Luka Petrovic (46.), 2:2 Kevin Makowski (67.), 2:3 Maximilian Merkel (77./Foulelfmeter)

Nicht einmal der Ehrentreffer war dem FC Ehekirchen vergönnt. Kurz vor Schluss knallte Jakob Schmidt den Ball noch an die Latte, da stand der 5:0-Sieg des FC Memmingen II im Kellerduell aber ohnehin shcon fest.

Ehekirchen drückte zu Beginn aufs Gas, Christoph Hollinger, und Elias Köstner konnten aber FCM-Schlussmann Luis Stanzel nicht bezwingen. Als FCE-Kapitän Nico Ledl als letzter Mann ausrutschte und seinen Gegenspieler mit der Hand zu Fall brachte, war dies der Knackpunkt. Denn dafür gab es die rote Karte. Kurz vor der Pause ging Memmingen durch Adrian Keckeisen in Führung und legte nach dem Seitenwechsel nach. Einen Konter versenkte Fabian Kroh zum 0:2. Wenig später verlängerte Kroh eine Flanke mit der Hacke ins lange Eck zum 0:3. Dann gab es noch einen Memminger Doppelschlag. Zuerst dribbelte Luis Göppel durch die Ehekirchener Abwehr, der Ball landete erneut bei Kroh, der einen lupenreinen Hattrick erzielte. Im nächsten Angriff donnerte Memmingen den Ball an die Latte, Luis Göppel schob den Abpraller zum 0:5 ein. (mb) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Thomas Feigl (Zeitlarn) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Adrian Keckeisen (40.), 0:2 Fabian Kroh (48.), 0:3 Fabian Kroh (55.), 0:4 Fabian Kroh (68.), 0:5 Luis Göppel (69.)

Rote Karte: Nicolas Ledl (14./FC Ehekirchen)

Beim 1:0 für Schwabmünchen durch Tim Uhde (links) waren die Hollenbacher mit Elias Ruisinger (Zweiter von links) und Torwart Florian Hartmann machtlos. – Foto: Reinhold Rummel

Am Ende reichte es für den TSV Schwabmünchen doch zu einem souveränen 3:0-Erfolg beim TSV Hollenbach. Doch lange tat sich der Titelaspirant nicht nur wegen des Untergrunds schwer. Hollenbach hielt lange dagegen und lauerte zeitgleich auf Konterchancen.

Nach der torlosen ersten Halbzeit stellte Schwabmünchens Coach Emanuel Baum um. „Das Spiel über Außen brachte nichts ein, da wir bei diesen holprigen Rasen zu wenig Ballkontrolle hatten“, so der Trainer. Eine Maßnahme, die schnell Früchte zeigte. Die Schwabmünchner Chancen wurden besser. Am Ende war es jedoch ein Standard, der zum ersten Erfolg führte. Nach einer Ecke köpfte Kapitän Tim Uhde den Ball in die Maschen. Der Primus blieb am Drücker und machte alles klar. Von Maik Uhde freigespielt, taucht Robin Glöckle frei vor dem Hollenbacher Tor auf und erzielt das 0:2. Eine knappe Viertelstunde vor dem Ende machten auch die Hollenbacher mal auf sich aufmerksam, doch Keeper Fabio Zeche blieb im Duell mit Martin Uhlemair Sieger. Den Schlusspunkt setzte dann Maik Uhde zwei Minuten vor dem Ende. (krup) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Noel Gabler (Hemau) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Tim Uhde (52.), 0:2 Robin Glöckle (64.), 0:3 Maik Uhde (88.)