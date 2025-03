Keinen Sieger gab es im Landesliga-Duell zwischen dem 1. FC Passau (in schwarz) und der SpVgg GW Deggendorf – Foto: Mike Sigl

Ein Ergebnis, zwei enttäuschte Lager Das Remis im Landesliga-Kellerduell zwischen dem 1. FC Passau und der SpVgg GW Deggendorf hilft keinen der beiden Teams wirklich weiter Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte Deggendorf FC Passau

Wenig Highlights, spielerische Magerkost und viel Kampf. Das Landesliga-Derby zwischen dem 1. FC Passau und der SpVgg GW Deggendorf, das mit einem 1:1-Unentschieden endete, war nichts für Fußball-Feinschmecker. Das Schlusslicht sah bereits wie der sichere Sieger aus, ehe die Hausherren auf dem Döbldobl-Kunstrasenplatz in der Nachspielzeit per Elfmeter noch zum Ausgleich kamen. Während es die Gäste damit verpassten, den Anschluss zu den Tabellenvordermännern deutlich zu verringern, misslang dem FCP der erhoffte Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Als Tabellensechzehnter hängen Löblein, Miller & Co. weiter im Keller fest.

Der 1. FC Passau spielte eine passable Vorbereitung, auch wenn der Kader aktuell nicht recht viel anders als in den Wochen vor der Winterpause aussieht. Von den Langzeitausfällen ist lediglich Samuel Andert schon wieder hundertprozentig fit, alle anderen Akteuren haben noch Nachholbedarf bzw. sind noch keine Optionen. Auch die Neuzugänge Philipp Knochner, der in dieser Woche voll ins Training einsteigen möchte, und Moritz Schültke mussten beim Frühjahrsstart ersetzt werden. Dennoch hatte die Truppe von Coach Krisztian Beregszaszi, seit dessen Amtsantritt nur eine von sieben Partien siegreich gestaltet werden konnte, einen Heimdreier fest eingeplant. ""Für den Auftakt hatten wir uns mehr vorgenommen. In den ersten 70 Minuten brachten wir lediglich einen einzigen Torschuss zustande. Speziell im letzten Drittel fehlten uns die Ideen. Da ist definitiv noch Luft nach oben", resümiert Passau Sportlicher Leiter Christian Wolf. Neben dem Last-Minute-Zähler war für die FCler zumindest positiv, dass am 24. Spieltag keiner der direkten Abstiegsmitkonkurrenten dreifach punkten konnte.





Nun warten auf die Rot-Weißen drei Auswärtspartien in Folge. Beim SC Luhe-Wildenau, FC Kosova Regensburg und TSV Seebach muss die junge Mannschaft von der Danziger Straße bei drei Teams ran, die allesamt in der oberen Tabellenhälfte platziert sind. "Das sind freilich drei knackige Aufgaben. Unser klares Ziel bleibt der direkte Klassenerhalt, weshalb wir in den verbleibenden zehn Spielen konsequent punkten und für die eine oder andere Überraschung sorgen müssen. Wir sind von der Qualität unserer Jungs überzeugt und werden nach einem einzigen Spiel keine grundsätzlichen Zweifel aufkommen lassen. Fakt ist jedoch: In den kommenden Wochen müssen wir eine Schippe drauflegen und abliefern – und genau das werden wir tun", lautet die klare Ansage von Christian Wolf.





