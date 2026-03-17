Ein Ergebnis, das weder Odenkirchen noch Neuwerk hilft

Zwischen Odenkirchen und Neuwerk gab es am Samstag keinen Sieger. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Am Ende half die 1:1-Punkteteilung keinem der beiden Teams so wirklich in der Tabelle. Die SpVg Odenkirchen verpasste es, näher an die Sportfreunde Neuwerk und Platz zwei heranzurücken; Neuwerk wiederum büßte zwei Punkte im Kampf um die Meisterschaft ein – und fiel damit auf acht Zähler Rückstand zu Tabellenführer OSV Meerbusch zurück. Allerdings haben die Sportfreunde in der Bilanz noch eine Partie weniger ausgetragen als der Spitzenreiter.

„Es war zwar eine chancenarme erste Hälfte, dafür allerdings intensiv. Ich denke, dass unsere frühe Führung verdient war, weil wir schnell und stark in die Partie kamen. In der Folge standen wir defensiv gut und haben wenig zugelassen. Der 1:1-Ausgleich war zwar vermeidbar, dennoch war es ein gerechtes 1:1 zur Halbzeit“, sagte Neuwerks Kapitän Tristan-Yannick Benten über die erste Halbzeit.

Zum Spielgeschehen: Gian-Luca Mermann brachte die Gäste aus Neuwerk bereits in der achten Minute per Kopf nach einer Ecke von Lasse Buschmann in Führung. Kurz vor der Pause glich Andrej Ferderer in der 43. Minute ebenfalls per Kopf nach einer Flanke von Daniel Pfaffenroth aus.

Nach dem Seitenwechsel habe Neuwerk indes Probleme gehabt, in die Zweikämpfe zu kommen und für Entlastung zu sorgen. „Das Spiel wurde hektischer, aber viel zugelassen haben wir weiterhin nicht. Am Ende hatten beide Teams noch eine Großchance auf den Sieg, aber schlussendlich denke ich, dass es ein gerechtes Ergebnis war“, sagte der 22-jährige Benten weiter.

Pascal Moseler hatte in der 74. Minute die Möglichkeit zum 2:1, scheiterte jedoch im Eins-gegen-eins am Neuwerker Torwart Phillip Beckers. Kurz vor dem Ende hatte dann Anton Müller den 2:1-Siegtreffer für die Neuwerker auf dem Fuß, setzte den Ball aus der Drehung jedoch knapp links am Tor vorbei.

Neuwerk dem Spielverlauf nach nicht unzufrieden

Auf die Frage, ob der Kapitän mit dem Remis zufrieden sei, antwortete er: „Aufgrund des Spielverlaufs können wir und auch Odenkirchen mit dem Remis zufrieden sein.“ Mit Blick auf die Tabellensituation fügte er hinzu: „Klar, wir verlieren zwei Punkte auf Meerbusch. Allerdings ist die Saison noch lang, und wir haben noch das direkte Duell gegen den OSV. Wir schauen weiterhin von Spiel zu Spiel und haben jetzt erst einmal die Partie gegen Türkiyemspor Mönchengladbach im Fokus.“

Die Meerbuscher setzten sich am Wochenende mit 2:1 in Fischeln durch. Bei Fischeln hatte wenige Tage vor dem Spiel Jakob Scheller sein Traineramt hingeworfen, der in der Vorsaison für einige Wochen auch das Traineramt der SpVg Odenkirchen übernommen hatte. Schellers Rücktritt ist als Reaktion auf die Verpflichtung von Fabian Wiegers als Trainer für die kommende Spielzeit zu deuten – ein Schritt, von dem Scheller nach eigener Aussage selbst überrascht gewesen sei.