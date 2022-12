Ein Erfolgserlebnis für die Pause soll her Verbandsliga +++ Der VfB Eppingen empfängt zum Jahresabschluss den SV Langensteinbach

Einmal noch 90 Minuten, dann ist sie endlich da, die Winterpause. Der VfB Eppingen darf im letzten Pflichtspiel des Jahres 2022 zuhause antreten und bekommt es dabei mit dem SV Langensteinbach zu tun. Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr. Der FC Zuzenhausen ist dieses Wochenende spielfrei und befindet sich somit schon in der Winterpause, die er als Zweiter oder Dritter verbringen wird.

Das Gastspiel in Zuzenhausen (1:1) ist mittlerweile abgehakt, der Großteil der Beobachter durfte einem starken Verbandsliga-Spiel beiwohnen. "Ich denke, wir haben verdient einen Punkt mitgenommen", sagt Eppingens Sportlicher Leiter Oliver Späth. Ein Sonderlob verteilt er im Nachgang an seinen Torhüter: "Andi Dups gegen Ende des Spiels hat einige Male hervorragend reagiert."

Noch etwas ist Späth positiv im Gedächtnis geblieben und er gerät geradezu ins Schwärmen, wenn er an Denis Bindnagel denkt. "Was er als 43-Jähriger immer noch leistet, ist beeindruckend. Davor kann man nur den Hut ziehen", hat der Sportliche Leiter großen Respekt vor Zuzenhausens Routinier und Abwehrchef, der trotz seines fortgeschrittenen Fußballeralters zu den besten Verteidigern in Nordbaden gehört. Von dessen Leidenschaft für den Sport können sich laut Späth viele junge Fußballer ein Scheibe abschneiden: "Ich würde mich als junger Kicker jedenfalls an so einem Spieler hochziehen."