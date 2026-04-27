Ein erfolgreicher Dienstagabend

Ballendorf erwischte einen Traumstart: Bereits in der 6. Minute brachte David Döring Ballendorf mit 1:0 (6‘) in Führung. Die Gastgeber blieben am Drücker und erhöhten nur neun Minuten später durch Mathis Metzger auf 2:0 (15‘). Westerstetten fand kaum Zugriff, während Ballendorf weiter zielstrebig nach vorne spielte. Kurz vor der Pause sorgte Benjamin Kräuter mit dem 3:0 (38‘) für eine komfortable Halbzeitführung.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Ballendorf klar überlegen. In der 54. Minute entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Ballendorf. Noah Metzger verwandelte souverän und stellte auf 4:0. Nur fünf Minuten später legte erneut David Döring nach und erzielte das 5:0 (59‘). Erst in der Schlussphase kam Westerstetten besser ins Spiel und konnte in Minute 82 und 89 auf 5:2 verkürzen. Doch Ballendorf setzte in der 90. Minute durch einen weiteren Treffer von Noah Metzger den Schlusspunkt zum 6:2.
Ballendorf zeigte über weite Strecken eine starke, konzentrierte Leistung und entschied das Spiel frühzeitig. Westerstetten II kam erst spät zu eigenen Chancen und konnte den deutlichen Rückstand nicht mehr ernsthaft gefährden. Ein verdienter Heimsieg.