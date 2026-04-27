Ein erfolgreicher Dienstagabend

Ballendorf erwischte einen Traumstart: Bereits in der 6. Minute brachte David Döring Ballendorf mit 1:0 (6‘) in Führung. Die Gastgeber blieben am Drücker und erhöhten nur neun Minuten später durch Mathis Metzger auf 2:0 (15‘). Westerstetten fand kaum Zugriff, während Ballendorf weiter zielstrebig nach vorne spielte. Kurz vor der Pause sorgte Benjamin Kräuter mit dem 3:0 (38‘) für eine komfortable Halbzeitführung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Ballendorf klar überlegen. In der 54. Minute entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Ballendorf. Noah Metzger verwandelte souverän und stellte auf 4:0. Nur fünf Minuten später legte erneut David Döring nach und erzielte das 5:0 (59‘). Erst in der Schlussphase kam Westerstetten besser ins Spiel und konnte in Minute 82 und 89 auf 5:2 verkürzen. Doch Ballendorf setzte in der 90. Minute durch einen weiteren Treffer von Noah Metzger den Schlusspunkt zum 6:2.