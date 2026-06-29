Ein erfahrener Regionalliga-Stürmer für das „Seele“

– Foto: FSV 63 Luckenwalde

Der FSV 63 Luckenwalde treibt die Kaderplanungen für die anstehende Regionalliga-Saison 2026/2027 weiter voran. Mit Felix Pilger wechselt ein drittliga- und regionalligaerprobter Offensivakteur in das Werner-Seelenbinder-Stadion. Der 24-jährige gebürtige Potsdamer soll mit seiner Physis und Erfahrung die Durchschlagskraft im Angriff erhöhen. Bereits am kommenden Mittwoch bietet sich beim nächsten Testspiel gegen den VfL Halle 1896 die Gelegenheit, die Neuzugänge weiter zu integrieren.

Die Verpflichtung von Felix Pilger bringt ein Stück Heimat und gleichzeitig viel Routine in den Kader. Der Angreifer, der seine fußballerische Ausbildung im Nachwuchs des SV Babelsberg 03 absolvierte, stand zuletzt beim ZFC Meuselwitz unter Vertrag. Mit seinen 24 Jahren kann der robuste Stürmer bereits die beachtliche Erfahrung von 90 Einsätzen in der Regionalliga vorweisen. Diese Abgeklärtheit soll dem Luckenwalder Offensivspiel in der neuen Spielzeit die nötige Stabilität und Gefährlichkeit verleihen.

Der sportliche Leiter über die Qualitäten des Neuzugangs

In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport, erfreut über den Transfer und hebt die Vorzüge des gebürtigen Brandenburgers hervor: „Felix ist ein robuster Stürmer, der die Liga sehr gut kennt und zudem gebürtiger Brandenburger ist. Wir glauben, dass uns seine Physis im Offensivspiel und auch gegen den Ball bereichern wird. Wir freuen uns sehr, dass Felix zukünftig mit uns gemeinsam an den sportlichen Zielen arbeitet!“

Der nächste Prüfstein im Vorbereitungskalender wartet

Viel Zeit zur Eingewöhnung bleibt dem neuen Stürmer und der Mannschaft nicht, denn das nächste sportliche Ausrufezeichen steht bereits vor der Tür. Am Mittwoch, den 01.07.2026, bittet der FSV 63 Luckenwalde zum nächsten Härtetest. Um 19 Uhr empfängt das Team den Oberligisten VfL Halle 1896, um unter Wettkampfbedingungen an der Feinabstimmung, den taktischen Abläufen und der spielerischen Bindung der Neuzugänge zu feilen.