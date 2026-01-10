Ein entscheidender Hallo-Wach-Moment für den SV Solingen

Nahezu blütenrein blieb die Turnierbilanz des Gastgebers dennoch. Mit dem 2:1-Finalsieg gegen den DV Solingen II krönte sich der SVS zum Hallenmeister und belohnte sich für ein nahezu durchweg gelungenes Turnier. Umso beeindruckender, geriet sich das Team um Trainer Ergim Soysal nach der 2:3-Pleite in der Gruppenphase – ebenfalls gegen die DV-Zweitvertretung – gehörig in die Haare.
Was war passiert? Bis dahin war der SV Solingen mit drei Siegen makellos durchs Turnier marschiert, ehe er erstmals ernsthafte Probleme bekam. Ein früher Doppelschlag brachte den Favoriten klar ins Hintertreffen. In der Schlussphase bäumte sich der SV jedoch auf, glich durch Treffer von Marvin Stahlhaus (7.) und Altin Shala (10.) aus – und wollte anschließend mehr. Vielleicht zu viel. Der riskante Vorwärtsdrang wurde wenige Momente vor der Schlusssirene mit dem entscheidenden Gegentreffer bestraft – die erste und einzige Niederlage des Turniers.
Nach Abpfiff versammelte sich die Mannschaft im Kreis. Ergim Soysal redete leidenschaftlich auf sein Team ein. Im Gespräch mit FuPa erklärte der Coach später, was ihn besonders störte:
„Es geht mir einfach nur darum, dass die Jungs mal ein bisschen reifer werden sollen und so ein Ding nicht blind spielen sollen. Das 3:2 kriegen wir einfach nur, weil wir mit allen Mannen vorne stehen.“
Derartige Nachlässigkeiten lassen sich für den Übungsleiter nämlich auch auf das Tagesgeschäft im Ligabetrieb beziehen: "Wir reden auch in der Saison darüber. Da hat es auch schon ein, zwei solcher Spiele gegeben. Es regt mich zwar auf, aber gehört auch zur Entwicklung dazu, die wie machen müssen", schildert Soysal.
Ein paar Stunden später – nach dem Titelgewinn – war die Sicht auf die Lage schon wieder deutlich entspannter. "Vielleicht hat es die Mannschaft auch aufgeweckt, weil wir die Spiele danach souverän runtergespielt hat", überlegt Soysal, ob das Zwischentief nicht auch seine positiven Aspekte mit sich brachte.
So hat der Hallenmeistertitel nicht nur symbolkräftige Bedeutung, sondern kann den Solingern im Aufstiegskampf für die zweite Saisonhälfte auch noch Auftrieb geben: "Sowas stärkt eigentlich nur die Kameradschaft, und wir haben jetzt schon eine sehr gute Kameradschaft im Team. So ein Titel bringt immer irgendwo auch einen Motivationsschub."
Ob der Trainer damit recht behält und der kurze Hallo-Wach-Moment des SV Solingen langfristige Effekte nach sich zieht, wird sich zeigen.
