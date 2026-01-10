Ergim Soysal spricht wütend auf seine Mannschaft ein. – Foto: Markus Becker

Ein entscheidender Hallo-Wach-Moment für den SV Solingen Hallenmasters Solingen: Am Ende hatte der SV Solingen sich dann doch wieder lieb. Allseits harmonisch präsentierte sich der spätere Titelträger beim eigenen Hallenmasters allerdings nicht über die komplette Turnierdauer. Nach der 2:3-Niederlage gegen den DV Solingen war auf Seiten des Bezirksliga-Spitzenreiters vielmehr reichlich Gesprächsbedarf vorhanden.

Nahezu blütenrein blieb die Turnierbilanz des Gastgebers dennoch. Mit dem 2:1-Finalsieg gegen den DV Solingen II krönte sich der SVS zum Hallenmeister und belohnte sich für ein nahezu durchweg gelungenes Turnier. Umso beeindruckender, geriet sich das Team um Trainer Ergim Soysal nach der 2:3-Pleite in der Gruppenphase – ebenfalls gegen die DV-Zweitvertretung – gehörig in die Haare. >>> Folgt unserem WhatsApp-Kanal für die heißesten FuPa-News des Kreises Remscheid/Solingen

Was war passiert? Bis dahin war der SV Solingen mit drei Siegen makellos durchs Turnier marschiert, ehe er erstmals ernsthafte Probleme bekam. Ein früher Doppelschlag brachte den Favoriten klar ins Hintertreffen. In der Schlussphase bäumte sich der SV jedoch auf, glich durch Treffer von Marvin Stahlhaus (7.) und Altin Shala (10.) aus – und wollte anschließend mehr. Vielleicht zu viel. Der riskante Vorwärtsdrang wurde wenige Momente vor der Schlusssirene mit dem entscheidenden Gegentreffer bestraft – die erste und einzige Niederlage des Turniers. Nach Abpfiff versammelte sich die Mannschaft im Kreis. Ergim Soysal redete leidenschaftlich auf sein Team ein. Im Gespräch mit FuPa erklärte der Coach später, was ihn besonders störte:

„Es geht mir einfach nur darum, dass die Jungs mal ein bisschen reifer werden sollen und so ein Ding nicht blind spielen sollen. Das 3:2 kriegen wir einfach nur, weil wir mit allen Mannen vorne stehen.“

Der Titel ließ wieder alles vergessen. – Foto: Hannes Laege

Blaupause für den Ligabetrieb Derartige Nachlässigkeiten lassen sich für den Übungsleiter nämlich auch auf das Tagesgeschäft im Ligabetrieb beziehen: "Wir reden auch in der Saison darüber. Da hat es auch schon ein, zwei solcher Spiele gegeben. Es regt mich zwar auf, aber gehört auch zur Entwicklung dazu, die wie machen müssen", schildert Soysal.