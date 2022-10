„Ein enormer Rückschlag“ - Derby-Blamage gegen Letzten für Löwen bei Bär-Comeback Gefühltes Heimspiel bei SpVgg Bayreuth hilft nicht

Bayreuth – Nun also sollte es Marcel Bär richten, der amtierende Torschützenkönig – bei seinem ersten Einsatz, seit er sich Ende Juli den Mittelfuß gebrochen hatte. Bär blies an der Seitenlinie die Backen auf, Köllner umarmte ihn, sogar das Bayreuther Publikum begleitete die Bär-Rückkehr mit Applaus – doch eine Retterstory hatte das Drehbuch dieses Spiels nicht mehr vorgesehen.

1:0 stand auch am Ende der vierminütigen Nachspielzeit auf der Anzeigetafel des Hans-Walter-Wild-Stadions. Ein Ergebnis, das keiner hatte kommen sehen, nachdem Köllners Team eine Woche zuvor seine beste Saisonleistung gezeigt hatte (3:1 gegen Wiesbaden) und die Spielvereinigung am Montag sang- und klanglos das Kellerduell in Halle verloren hatte (0:3). „Sehr, sehr bitter ist das“, haderte Bär: „So hab ich mir das nicht vorgestellt in einem gefühlten Heimspiel.“

Zwei Ex-Münchner entscheiden das Derby für die SpVgg Bayreuth

Obwohl erkennbar noch ohne Bindung zum Spiel, hatte sich Bär tatsächlich die Chance geboten, die 0:1-Niederlage beim Tabellenletzten (vor dem Spiel) zu verhindern. Nach einer Steinhart-Flanke von der Grundlinie schien der Rückkehrer nicht genau zu wissen, wo das Tor steht. Sein Kopfball aus Kurzdistanz trudelte gegen die Werbebande. „Es war ein misslungenes Comeback“, sagte Bär selbstkritisch: „Ich hätte das Tor machen müssen.“ Ja und nein. Die ganze Wahrheit ist: 1860 hat das Spiel in Bayreuth nicht verloren, weil Bär als Joker das Tor verfehlte. Sondern, weil sich der Rest des Teams in den 80 Minuten zuvor noch ungeschickter angestellt hatte.