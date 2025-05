Ein enges Spitzenspiel mit bitterem Ausgang

Nach aufopferungsvollem Kampf und zahlreicher Unterstützung von den Rängen muss sich die FSV beim entscheidenden Topspiel mit 0:1 geschlagen geben. Der Traum vom direkten Aufstieg ist geplatzt – doch die Relegation bleibt in Reichweite.

Es war das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen der Oberliga Niedersachsen – und es hielt, was es versprach: Intensität, Emotionen, Wendungen. Doch am Ende stand für die FSV Schöningen eine 0:1-Niederlage beim HSC Hannover, die nicht nur weh tat, sondern auch die Hoffnung auf die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die Regionalliga zunichtemachte. Stattdessen feiert der HSC nach diesem Erfolg die verdiente Meisterschaft.