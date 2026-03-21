„Ein enges, kampfbetontes Spiel“: Derby unter Druck

Für SV Rotenberg Co-Trainer Pascal Bigalke ist die besondere Bedeutung des Spiels längst spürbar: „Wenn am Wochenende das Derby ansteht, merkt man das schon die ganze Woche.“ Und weiter: „Im Training will sich jeder zeigen, weil man unbedingt auf dem Platz stehen will.“

Das Hinspiel liefert zusätzliche Brisanz. Nach früher Führung durch Bode (9.) drehte Rotenberg die Partie durch Diederich (28.), Schulze (40.) und Tauchmann (45.) zu einem 3:1-Erfolg. Für den SV Rotenberg war dieses Spiel mehr als nur ein Sieg. Pascal Bigalke erinnert: „In der Hinserie war das Derby so ein Brustlöser für uns, danach hatten wir einen Lauf und haben sechs Spiele nicht mehr verloren.“

Doch aktuell kommen beide Teams mit Rückschlägen. Rotenberg unterlag zuletzt 2:5 bei TuSpo Petershütte, trotz früher Führung durch Mühlhaus (2.) und zwischenzeitlichem Anschluss durch Hose (57.). Bergdörfer verlor 1:3 gegen Tabellenführer TSV Landolfshausen/Seulingen, Rusalo gelang nur noch der späte Treffer (90.).

Die Zielsetzung der Gastgeber ist dennoch eindeutig: „Wir wollen das Spiel zu Hause also unbedingt gewinnen, wissen aber auch, dass das alles andere als einfach wird.“

Denn auch der Gegner brennt: „Die Jungs von Bergdörfer sind genau so heiß wie wir, da muss man einfach von der ersten Sekunde hellwach sein.“

Für Pascal Bigalke wird es vor allem eine Frage der Kontrolle: „Auch wenn es mal hitzig wird, müssen wir einen kühlen Kopf bewahren.“ Seine Prognose: „Es wird ein enges, kampfbetontes Spiel, wo am Ende die Tagesform entscheiden wird.“

Auch Fabio Fröchtenicht blickt klar auf die Aufgabe: „Wir nehmen das Derby an, aber der Fokus liegt klar auf uns.“ Und formuliert den Anspruch seiner Mannschaft unmissverständlich: „Entscheidend ist, dass wir unser Spiel durchbringen mit absolutem Willen, dieses Spiel zu gewinnen.“

Damit ist alles angerichtet für ein Derby, das von Intensität, Zweikämpfen und Emotionen leben wird, mit völlig offenem Ausgang.