Ein Endspiel vor dem nächsten Endspiel für den FC Neustadt

Immer alles geben und das Fußballwunder schaffen: Das will Johannes Bußhardt mit dem FC Neustadt. – Foto: Wolfgang Scheu

Der FC Neustadt reist am Samstag zum Spiel in der Fußball-Landesliga nach Stockach. Der Gegner hat als Tabellenvierter noch gute Chancen auf Rang zwei und damit die Aufstiegsrelegation.

Wieder ein Endspiel! Auf diesen einfachen Nenner kann die Situation des FC Neustadt heruntergebrochen werden. Und an dieser Situation wird sich – im Idealfall, wohlgemerkt – bis zum Saisonende nichts ändern. Mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen hat sich das Schlusslicht erst wieder in die Lage gebracht, von "Endspielen" sprechen zu können. Der FCN ist dran an der gefährdeten Konkurrenz. Und er will noch näher an sie heranrücken. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.