Ein Ende nach 32 Jahren für Uevekovens Frauen

Mittelrheinpokalsieg 2012, weitere Mittelrheinpokalendspiele 2011 und 2013, Aufstieg in die Regionalliga 2016 und sich dort zwei Jahre gehalten: Das sind die Highlights der 1993 von Ulrich Diegner ins Leben gerufenen Frauenabteilung der Sportfreunde Uevekoven. Weitere Erfolge werden indes nicht mehr hinzukommen: Ende der Saison löst sich die Frauenabteilung nach 32 Jahren auf – in erster Linie wegen akutem Spielerinnenmangel.

„Es ist einfach Stück für Stück weniger geworden. Es hätte daher jetzt auch keinen Sinn gemacht, den Betrieb hier erst mal künstlich am Leben zu halten, für die neue Saison formell erst mal wieder zu melden und so dann einem anderen Team das Startrecht in der Landesliga wegzunehmen. Das ist nicht unser Stil“, bekräftigt Wolters.

Als entscheidende Zäsur sieht „Elton“ den Sommer 2022 an: „Da haben wir sechs Spielerinnen verloren, und das konnten wir bis heute weder qualitativ noch quantitativ kompensieren. Seitdem haben wir große Probleme mit der Kaderbreite. Da zog sich die Frage, ob wir überhaupt eine komplette Mannschaft auf die Beine gestellt bekommen, oft bis in den Juli rein.“ Über 100 Spielerinnen habe er in den vergangenen Jahren kontaktiert, um auszuloten, ob sie sich einen Wechsel nach Uevekoven vorstellen könnten – die meisten konnten es nicht.

Aus der Mittelrheinliga wäre das Team nämlich ohnehin abgestiegen – aus den bislang 16 Partien haben die Grün-Weißen gerade mal fünf Punkte geholt. Vergangenen Sonntag trat das Team von Trainer Andreas Vecchio wegen Personalmangels beim SV Allner-Bödingen erst gar nicht an. „Da hätten wir nur acht Leute gehabt“, sagt Wolters. Der hofft sehr, dass dies eine einmalige Sache bleiben wird: „Ich habe den Mädels klar gesagt, dass es der Anstand gebietet, die Saison ordnungsgemäß zu Ende zu bringen. Danach ist die Reise für uns beendet.“

Um die Jahrtausendwende ging es hoch hinaus

Die begann 1993 – auf erst einmal sportlich sehr bescheidenem Niveau. Was kuriose Momente mit einschloss. „Wenn der Trainer damals rief: ,Fallen lassen‘, dann haben sich die Mädels auf den Boden geworfen“, erinnert sich Uevekovens Vorsitzender Thomas Hendrix, einst selbst ein herausragender Spieler der Sportfreunde, milde schmunzelnd.

Die drolligen Momente nahmen aber rasch ab, die Erfolge zu. 1997 gelang der Aufstieg in die Landesliga, 2001 der erstmalige Sprung in die Mittelrheinliga. Seit 2004 gehörten die Grün-Weißen dieser höchsten Verbandsklasse dann kontinuierlich an – und waren ab dann auch die unangefochtene Nummer eins des Erkelenzer Lands im Frauenfußball. Erst recht, weil sich die Frauenabteilung des jahrzehntelangen Branchenführers STV Lövenich 2004 aufgelöst hatte. Der STV hatte in der Saison 1992/1993 sogar ein Jahr lang in der damaligen Bundesliga Nord gespielt, 1987 zudem das DFB-Pokalfinale in Berlin erreicht (2:5 gegen TSV Siegen).

Standen in Uevekoven nach 2004 aber erst einmal weiter der reine Spaß am Spiel, Kameradschaft und ausgeprägte Geselligkeit im Vordergrund, so änderte sich das grundlegend 2006. Da übernahm die Mannschaft Lisa Jansen, die erste wirklich erfolgsorientierte Trainerin der Sportfreunde. Die brachte das Team mit einem bis dahin unbekannten harten Training konditionell auf Vordermann – eine entscheidende Zäsur in der Geschichte der Uevekovener Frauenabteilung.

Zweiter relevanter Trainer war Udo Jansen. Der baute auf die von Jansen geschaffenen Grundlagen auf und führte das Team vor allem taktisch auf ein höheres Niveau, was mit drei Endspielteilnahmen um den Mittelrheinpokal in Folge belohnt wurde. Das erste verloren die Sportfreunde 2011 auf der Kölner Ostkampfbahn gegen Favorit VfL Kommern noch 0:4. Christel „The Pistol“ Behr, die Torjägerin schlechthin der Sportfreunde, verschoss Sekunden vor der Pause beim Stand von 0:1 einen Handelfmeter.

Auftritt im DFB-Pokal

Beim zweiten Anlauf gelang dann aber der ganz große Wurf: Im Kölner Stadion der Deutschen Sporthochschule schlugen die Sportfreunde durch Tore von Behr und Vanessa Seidel Fortuna Köln mit 2:1 und zogen so in den DFB-Pokal ein. Dort bekamen es die Sportfreunde mit Bundesliga-Aufsteiger VfL Sindelfingen zu tun. Bis zur 90. Minute hielten die Gastgeberinnen ein 1:1, erst dann erzielte der Bundesligist per Freistoß das 2:1, setzte in der Nachspielzeit per Konter noch den Schlusspunkt zum 3:1. 2013 schließlich war – diesmal in Marialinden – erneut Fortuna Köln der Gegner. Seidel brachte die Sportfreunde zwar in Führung, doch die Fortuna war an diesem Tag die bessere Mannschaft, schaffte in der regulären Spielzeit den Ausgleich – und in der Verlängerung das auch verdiente 2:1-Siegtor.

Der dritte wichtige Trainer war danach Marcel Herzog. „Der hatte eine sehr gute Ansprache, kam bei den Mädels damit sehr gut an“, erinnert sich Wolters. Unter Herzogs Regie stiegen die Sportfreunde 2016 in die Regionalliga West auf, hielten sich dort immerhin zwei Jahre – in der ersten Saison sprang gar Platz fünf heraus. „Die Regionalliga war ein echtes Abenteuer. Auch für die Spielerinnen war es etwas Besonderes, sich zum Beispiel in den Kabinen des Bochumer Ruhrstadions umzuziehen“, so „Elton“. Dazu hatten Uevekovens Frauen drei Jahre lang in Person von Jürgen Schroeder aus Neuss einen großzügigen Sponsor, was Ausstattung und Trainingslager angeht – es mangelte an nichts.

Seit dem Abstieg 2018 spielten die Sportfreunde wieder in der Mittelrheinliga – unter dem vierten Trainer, dessen Name in Uevekoven hängengeblieben ist: Patrick Arand, zuvor Coach der 2018 aufgelösten Sportfreunde-Reserve. „Patrick hat es ganz hervorragend verstanden, die erste und zweite Mannschaft zusammenzufügen“, lobt Wolters. Arand blieb bis zur Winterpause 2023/24, ist damit der Trainer mit der längsten Verweildauer in Uevekovens Frauenabteilung – bevor er berufsbedingt aufhören musste.