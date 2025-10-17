Georg Wegmann ist nicht mehr Trainer bei der SG Stebbach/Richen. – Foto: Siegfried Lörz

Ein Ende mit Stil Kreisklasse A Sinsheim +++ Georg Wegmann und die SG Stebbach/Richen beenden ihre Zusammenarbeit +++ "Die Mannschaft steht jetzt in der Pflicht"

Am Dienstagabend haben sich die Verantwortlichen der SG Stebbach/Richen mit ihrem Trainer Georg Wegmann zusammengesetzt. "Nach fünf Jahren ist der Moment gekommen die Zusammenarbeit zu beenden und zwar mit sofortiger Wirkung", sagt der nun nicht mehr Amt befindliche Trainer und ergänzt, "das haben beide Seiten erkannt."

Im Gespräch wirkt der 38-Jährige sehr gefasst und weiß die Geschehnisse nach dem Abstieg und dem zähen Saisonstart in die Kreisklasse A einzuordnen. Er sagt: "Nach unserem sang- und klanglosen Abstieg nach zwei Kreisliga-Jahren wollte ich bewusst neue Impulse setzen und habe unter anderem einen Co-Trainer dazugeholt." In der Zusammensetzung der Mannschaft hat sich beinahe nichts verändert, lediglich Eric Romano hat seine Spielerlaufbahn beendet. Tobias Fundis tauschte die Torwarthandschuhe gegen den Platz an Wegmanns Seite auf der Bank und übernimmt nun interimsweise den Tabellenelften. Somit bleibt die 1:3-Niederlage vom vergangenen Sonntag gegen den TSV Waldangelloch, der bis dahin noch sieglos gewesen ist, das letzte Pflichtspiel Wegmanns bei der Spielgemeinschaft. Im Nachgang an jene Partie hatte sich der Ex-Coach noch einmal an seine Kicker gewandt und gesagt, "dass ich das Gefühl habe wir sind nur noch als Gruppe und nicht mehr als Mannschaft unterwegs."

An der nötigen Qualität innerhalb des Kaders, um die A-Klasse zu halten, zweifelt er keine Sekunde: "Die Mannschaft ist gut genug, um im gesicherten Mittelfeld mitzuspielen." Da er nun nicht mehr in Amt und Würden ist, weiß er, was das für die Mannschaft bedeutet: "Sie steht jetzt in der Pflicht." Als Trainer, das weiß Wegmann nach einigen Jahren Erfahrung, "ist man immer das schwächste Glied und das gilt im Amateurbereich vielleicht noch etwas mehr. Ich finde, in diesem Bereich müssen die Vereine generell aufpassen, sonst entwickelt sich der Markt immer mehr Richtung Spielertrainer."

Für ihn selbst soll die Trainerlaufbahn deswegen aber noch lange nicht zu Ende sein. "Das war es nicht für mich. Ich bin ein ehrgeiziger Typ mit ambitionierten Zielen und wenn eine Vereinsphilosophie und ich zusammenpassen, dann bin ich gerne bereit, wieder eine Mannschaft zu übernehmen." Trotz des vorzeitigen Abschieds bleibt Wegmann die SG Stebbach/Richen sehr positiv in Erinnerung. Als Spieler stieg er in seinem ersten Jahr von der B-, in die A-Klasse auf und 2022/23 folgte mit dem Kreisliga-Aufstieg über die Relegation beim 3:0 gegen den VfB Bad Rappenau der größte Erfolg.

Wegmann bei seinem großen Triumph mit der SG - dem Kreisliga-Aufstieg 2023. – Foto: Siegfried Lörz