– Foto: SuS Darme

Ein Emsland-Abend zum Vergessen Wesuwe – Darme 0:7 (0:3) Verlinkte Inhalte Kreispokal Emsland Wesuwe SuS Darme

Ihr habt beim letzten Spiel wieder einen dieser legendären FuPa-Liveticker verfasst oder entdeckt, bei dem man beim Lesen fast mehr schwitzt als auf dem Platz? 💦⚽

Dann meldet euch gerne bei uns, wir zaubern daraus einen feinen Spielbericht! 📱 WhatsApp: 0152 5735 4294 Und denkt dran: Ein Foto vom Spiel geht immer, schließlich hat doch jeder ein Handy in der Tasche. Also her mit den Beweisstücken! 📸😉

Gestern, 19:30 Uhr FC Wesuwe 1930 Wesuwe SuS Darme 1926 SuS Darme 0 7 Abpfiff Fußball kann grausam sein. Das musste der FC Wesuwe an diesem Mittwoch am eigenen Leib erfahren. 2.967 Augenpaare sahen zu, wie der Gast aus Darme nach Belieben kombinierte, konterte, vollstreckte und am Ende mit einem 7:0-Auswärtssieg im Gepäck vom Platz schlenderte.

Schon nach 17 Minuten stand es 0:1. Nikolai Abraham traf aus 30 Metern, nachdem ein Wesuwe-Kopfballversuch eher nach Rückgabe aussah. Zehn Minuten später zeigte Marlon Magga, wie gnadenlos effizient Darme an diesem Abend sein sollte, ein Ballverlust an der Eckfahne, drei schnelle Stationen, eiskalt eingeschoben. Til Reinel machte per Kopf nach Ecke noch vor der Pause den Deckel drauf. Halbzeitstand: 0:3, und das war schmeichelhaft für die Gastgeber. Wesuwe hatte durchaus seine Szenen: Henk-Darwin Gröninger prüfte zweimal den Gästekeeper, Jonas Wübben köpfte aus kurzer Distanz vorbei. Doch es blieb beim "Was wäre, wenn". Darme hingegen hatte richtig Lust. Kopetz staubte nach einem Freistoß zum 0:4 ab, Benjak erhöhte mit der feinen Klinge auf 0:5. Und dann kam die Stunde des zweiten Reinel-Bruders: Piet schnürte binnen fünf Minuten einen Doppelpack und schickte Wesuwe endgültig in die Fußballhölle.