Ein Emsland-Abend zum Vergessen

Ihr habt beim letzten Spiel wieder einen dieser legendären FuPa-Liveticker verfasst oder entdeckt, bei dem man beim Lesen fast mehr schwitzt als auf dem Platz? 💦⚽
Dann meldet euch gerne bei uns, wir zaubern daraus einen feinen Spielbericht!
📱 WhatsApp: 0152 5735 4294
Und denkt dran: Ein Foto vom Spiel geht immer, schließlich hat doch jeder ein Handy in der Tasche. Also her mit den Beweisstücken! 📸😉
Fußball kann grausam sein. Das musste der FC Wesuwe an diesem Mittwoch am eigenen Leib erfahren. 2.967 Augenpaare sahen zu, wie der Gast aus Darme nach Belieben kombinierte, konterte, vollstreckte und am Ende mit einem 7:0-Auswärtssieg im Gepäck vom Platz schlenderte.
Schon nach 17 Minuten stand es 0:1. Nikolai Abraham traf aus 30 Metern, nachdem ein Wesuwe-Kopfballversuch eher nach Rückgabe aussah. Zehn Minuten später zeigte Marlon Magga, wie gnadenlos effizient Darme an diesem Abend sein sollte, ein Ballverlust an der Eckfahne, drei schnelle Stationen, eiskalt eingeschoben. Til Reinel machte per Kopf nach Ecke noch vor der Pause den Deckel drauf. Halbzeitstand: 0:3, und das war schmeichelhaft für die Gastgeber.
Wesuwe hatte durchaus seine Szenen: Henk-Darwin Gröninger prüfte zweimal den Gästekeeper, Jonas Wübben köpfte aus kurzer Distanz vorbei. Doch es blieb beim "Was wäre, wenn". Darme hingegen hatte richtig Lust. Kopetz staubte nach einem Freistoß zum 0:4 ab, Benjak erhöhte mit der feinen Klinge auf 0:5. Und dann kam die Stunde des zweiten Reinel-Bruders: Piet schnürte binnen fünf Minuten einen Doppelpack und schickte Wesuwe endgültig in die Fußballhölle.
Zwischendurch gab es Gelbe Karten und Wechselorgien, doch all das ging im tosenden Darmer Offensivspiel unter. Wesuwe versuchte es mit Durchhalteparolen, sogar ein nahendes Unwetter wurde ironisch als letzte Hoffnung herbeigesehnt. Aber auch der Himmel hatte an diesem Tag Mitleid, nicht mit Wesuwe, sondern mit Darme, das den perfekten Abend erlebte.
Der Mann des Abends: schwer zu wählen bei sieben verschiedenen Torschützen, doch die Brüder Reinel machten das Ergebnis endgültig historisch.
Fazit: Für Wesuwe bleibt nur das schnelle Vergessen. Für Darme ein Festtag, der sich tief ins Emsland-Gedächtnis eingebrannt haben dürfte.
Der Liveticker kam von Dennis Koop und wurde stolze 2.967 Mal aufgerufen.