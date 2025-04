Ein emotionales 5:5 für einen großen Trainer

– Foto: Matthias Wunderlich

Beim Abschiedsspiel für Trainerlegende Hans Oertwig flossen Tränen, es wurde gelacht, umarmt – und leidenschaftlich Fußball gespielt. 350 Zuschauer sahen ein packendes 5:5 zwischen zwei Traditionsmannschaften, das dem Anlass mehr als gerecht wurde.

Ein würdiger Rahmen für eine große Karriere

Der Oranienburger FC Eintracht hatte geladen – und 350 Zuschauer kamen, um einen der prägenden Fußballlehrer Brandenburgs zu ehren: Hans Oertwig. Der 72-Jährige wurde mit einem bewegenden Abschiedsspiel verabschiedet, das sportlich und emotional keine Wünsche offenließ. Auf dem Rasen standen sich zwei speziell zusammengestellte Teams gegenüber: Die SVA-Allstars „Das gallische Dorf“ und die OFC-Legenden „Der schlafende Riese“. Beide Seiten zeigten, dass sie den Ball noch immer zu behandeln wissen – und lieferten sich ein Duell, das am Ende leistungsgerecht mit 5:5 endete. Ein Abend voller Emotionen

Doch das Ergebnis war an diesem Abend nur Nebensache. Tränen, Umarmungen und viele Anekdoten prägten das Bild abseits des Spielfeldes. Der Abend wurde zu einem emotionalen Höhepunkt in der langen Karriere von Hans Oertwig. Die Zuschauer sahen nicht nur zehn Tore, sondern auch viele faire Gesten und Momente, die unter die Haut gingen. Bier floss, Erinnerungen wurden ausgetauscht, und am Ende blieb die Erkenntnis: Dieser Mann hat Spuren hinterlassen – sportlich wie menschlich.

Zwei Teams, ein gemeinsamer Gedanke

„Das gallische Dorf“ gegen „Der schlafende Riese“ – schon die Namen der beiden Teams ließen erkennen, dass hier mehr mitschwang als nur ein Fußballspiel. Spieler, die unter Oertwig aktiv waren oder ihm nahestanden, bildeten die beiden Mannschaften und sorgten für ein temporeiches, aber faires Spiel. Der sportliche Wettkampf trat dabei in den Hintergrund – das große Ziel war, Hans Oertwig einen würdigen Abschied zu bereiten. Das ist zweifellos gelungen. Stationen eines Fußballlebens

Hans Oertwig kann auf eine bemerkenswerte Trainerkarriere zurückblicken. Zuletzt stand er beim Brandenburger SC Süd 05 an der Seitenlinie, wo er in der Saison 2023/24 mit einer Bilanz von elf Siegen, elf Unentschieden und zehn Niederlagen ein solides Ergebnis in der Brandenburgliga erreichte. Bereits in der Spielzeit 2022/23 hatte er dort erste Spuren hinterlassen.

Zuvor war Oertwig lange Jahre beim SV Altlüdersdorf aktiv. Besonders erfolgreich war seine erste Amtszeit in der Saison 2005/06 mit 19 Siegen, 9 Unentschieden und 4 Niederlagen – eine der besten Bilanzen seiner Laufbahn. Auch die Jahre 2006 bis 2010 waren geprägt von Konstanz und Erfolg, unter anderem mit 17 Siegen in der Spielzeit 2006/07 und stolzen 19 Siegen in der Saison 2009/10. Engagement beim Oranienburger FC Eintracht

Besondere Bedeutung hatte für Oertwig auch seine Zeit beim Oranienburger FC Eintracht. Zwischen der Saison 2013/14 und 2017/18 betreute er das Team fünf Jahre lang in der Brandenburgliga – mit Höhen und Tiefen, aber stets mit einer klaren Handschrift. In der Saison 2016/17 erzielte sein Team zwölf Siege, fünf Unentschieden und kassierte dreizehn Niederlagen – eine typische Oertwig-Saison: kämpferisch, leidenschaftlich, mit einem klaren Plan. Frühere Stationen und prägende Jahre

Auch andere Stationen wie der Spandauer SV oder die Füchse Berlin gehörten zu Oertwigs Trainerlaufbahn. Besonders eindrucksvoll bleibt die Saison 1988/89 bei den Füchsen Berlin in Erinnerung, wo er mit 25 Siegen, 5 Unentschieden und nur 2 Niederlagen eine beeindruckende Oberliga-Saison ablieferte – ein Meilenstein seiner Laufbahn.

