Ein emotionaler Last-Minute-Sieg

Drama im Oststadion: Die Sportfreunde Düren haben im Kellerduell gegen den FC Hennef einen emotionalen Last-Minute-Sieg gefeiert. Halil Gashani erzielte den Treffer zum 4:3 in der vierten Minute der Nachspielzeit. Danach wurde gar nicht mehr angepfiffen.

Von der ersten Sekunde an waren die Sportfreunde hellwach, gewannen fast alle Zweikämpfe und kamen in Minute zwei schon zum ersten Abschluss, als Marcel Reisgies jedoch verzog. In Minute sechs setzte sich Brandon Kanzi stark auf der rechten Seite, sein Rückpass fand Marc Wollersheim, der jedoch nur die Latte traf.

Nach der 1:5-Klatsche in Siegburg in der Vorwoche hatte Sportfreunde-Trainer Marcel Demircan Wechsel auf fünf Positionen vorgenommen und sein Team kam sehr gut in die Partie. Vor allem die ersten 25 Minuten gefielen dem Trainer richtig gut. „Das war das beste, was wir in dieser Saison gespielt haben“, zollte er ein Lob.

In der 9. Minute war es dann soweit: Innenverteidiger Tobias Frohn trieb den Ball nach vorne, chippte den Ball mustergültig in den Lauf von Reisgies und Dürens Nummer neun lupfte den Ball gefühlvoll über den Torwart zur verdienten Führung.

Auch in der Folge blieben die Hausherren am Drücker und giftig in den Zweikämpfen. In der 29. Minute musste dann eigentlich das 2:0 fallen. Reisgies flankte von links und der völlig freistehende Niclas Mandelartz köpfte den Ball aus fünf Metern neben das Tor.

Das 2:0 fiel drei Minuten später. Eine Ecke von Marc Wollersheim nickte Innenverteidiger Peer Iven unbedrängt ein.

Dennoch kamen die Gäste nun immer besser ins Spiel und näherten sich in ihren Abschlüssen dem Gehäuse von Pascal Müller Stück für Stück an. In der 41. Minute verlagerte Hennef das Spiel nach einem Einwurf schnell und die Dürener Unachtsamkeit nutzte Kai Schusters, als er plötzlich frei im Strafraum auftauchte und verkürzte.

„Da hatte Hennef das Momentum auf seiner Seite“, sagte Demircan nach der Partie. Wohl wissen, dass den Gegentoren Fehler seiner Mannschaft vorausgegangen waren. In der 45. Minute klärte Inan Sengül erst stark, verlor dann jedoch den Ball an Kai Schusters. Der drang in den Strafraum ein, wurde gefoult und verwandelte den fälligen Strafstoß selbst zum 2:2.

Abschnitt zwei begann ausgeglichen. Nach einer guten Chance für Hennef (53.) jubelten jedoch wieder die Gastgeber. Hagen Blohm setzte sich auf links durch, passte in die Mitte und Mandelartz schob ein (62.).

Hennef hatte in der Folge mehr vom Spiel und wurde in der 80. Minute belohnt, als Daniel Sopo nach einem schnellen Angriff über rechts zum 3:3 traf. Düren spielte in dieser Phase die eigenen Angriffe nicht mehr gut zu Ende.

Die Einwechselspieler brachten jedoch nochmal frischen Wind und in den letzten fünf Minuten wachten die Hausherren nochmal auf. Dominik Klepgen setzte einen Freistoß an die Latte (90.).

Vier Minuten später passte er von links in die Mitte. Der Ball sprang einmal auf und Halil Gashani lupfte ihn im vollen Lauf anspruchsvoll über den Gästetorwart zum umjubelten 4:3. Mit dem Sieg stehen die Sportfreunde wieder auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.

Sportfreunde Düren: Müller - Blohm, Frohn, Iven, Kanzi - Sengül (88. Ceka), Gashani, Yamashita (76. D. Klepgen) - Mandelartz (85. Mbayabu), Reisgies (72. Karabulut) - Wollersheim (85. Chrisanth)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de