Ein Elfmeter sorgt für die Wende: TSV Murnau siegt gegen 1. FC

So sehen Derbysieger aus: Die Murnauer bejubeln nach Schlusspfiff den Dreier gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen. – Foto: Andreas Mayr

Wenn zwei Vereine aus dem tiefsten Oberbayern ein Derby bestreiten, gehört natürlich auch Blasmusik dazu. Mit einem zünftigen Marsch empfing die Westkurve auf der Veranda ihre Derbysieger aus Murnau . Einige Meter weiter hielt man Martin Wagner ein Mikrofon hin, eine Fernsehkamera war auf ihn gerichtet. Soweit ist es mittlerweile gekommen, dass das Fußballfest des Landkreises schon regionale Sender anzieht. Was das Ergebnis angeht, war alles wie immer. Die Heimmannschaft – in dem Fall Murnau – siegte auch im sechsten überregionalen Aufeinandertreffen, diesmal mit 2:0.

Und doch tanzte dieses Derby aus der Reihe. Denn während die Vorgänger-Versionen mit Verve und Feuer auf dem Platz aufhorchen ließen, führten beide Teams diesmal ein ziemlich alltägliches Landesliga-Stück auf. „Erstaunlich ruhig“, stellte auch TSV-Trainer Wagner fest. Von Garmisch-Partenkirchner Seite war das Teil des Plans. „Hart, aber fair war die Devise. Lieber sich einmal rausnehmen. Die nächsten Wochen sind wichtiger“, erklärt Aushilfs-Coach Maximilian Heringer hinterher. Auf beiden Seiten wollte niemand mit dem Feuer spielen, aus Angst, sich daran zu verbrennen.

Selbst beim Aufreger des Tages, dem großen Wendepunkt der Partie, verhielten sich die Gäste erstaunlich gefasst. Minute 53 ließ ein Derby, das sich bis dato die Waage hielt, pro Murnau kippen. Verantwortlich dafür war ein Elfmeterpfiff, den das FC-Lager zumindest kritisch sah und selbst die Murnauer gesammelt von einer „50:50-Entscheidung sprachen“. „Bei der Brisanz ein bissl sehr wenig. Er nimmt uns die Chance, was zu reißen“, sagt Heringer zur Szene. Sanel Dacic und Nico Bierling befanden sich im Zweikampf, der Ball war in der Luft über ihnen – und Dacic war offensichtlich schneller. Den Kontakt an der Schulter sah Wagner sehr deutlich. „Sanel ist kein Schauspieler. Er kommt aus dem Tritt. Klar gibt es welche, die das durchlaufen lassen, aber es war keine Fehlentscheidung.“

Beim fälligen Strafstoß zitterten alle in Grün, selbst Torhüter Fabio Grund merkte am anderen Ende des Feldes an: „Der ist noch nicht drin.“ Schließlich bearbeitet der TSV seit Wochen ein Elfer-Trauma. Nach Bastian Adelwarts Fehlschuss im Panenka-Stil gegen Neuperlach „sind wir ziemlich zusammengerückt“, verrät Wagner. Trotzdem war’s ihm wichtig, seinem Offensivmann in Top-Form Vertrauen auszusprechen. „Umso schöner, dass er das Tor macht“, lobt der Coach. Diesmal – beim steinharten Schuss ins linke Eck – tauschte Adelwart die alte Lässigkeit gegen Seriosität ein und sorgte für den entscheidenden Vorteil seiner Mannen.

Gebrochen war damit der Gegner und sein feiner Plan. Die beiden FC-Trainer Heringer und Stefan Schwinghammer hatten die perfekte Taktik geskriptet. Sie verrammelten ihre Hälfte so gut, dass Murnau nicht zu einer nennenswerten Chance kam, versuchten aber auch, bei Gewinnen im Mittelfeld den Ball laufen zu lassen. Auf Adelwart stellten sie Moritz Schwarz als Sonderbewacher ab. „Hervorragend gemacht“, lobt Heringer. Selbst die beste Chance hatten seine Mannen. Jonas Schrimpf drehte einen Freistoß aus 20 Metern an die Latte. Damit entnervten sie die Drachen so, dass ein „bissl enttäuschter“ Wagner in der Halbzeit klare Worte finden musste. „Wir haben nichts auf den Platz gebracht. Die Mannschaft hat selbst gemerkt, dass das nicht das Wahre war.“

Die Kabine verließ ein geläutertes Team mit Tatendrang. Der glückliche Elfmeter erleichterte das Ansinnen. Beim FC gingen sie danach relativ flott in den Energiesparmodus über. Jonas Poniewaz (Oberschenkel) wechselten sie mit Blick aufs Wochenende bereits nach 20 Minuten aus, Christoph Schmitt folgte später. „Die nächsten Wochen sind viel wichtiger als das Derby“, hält Heringer fest. Der Ausgang war ohnehin abzusehen. Murnau kam zu weiteren guten Chancen, weil der FC öffnen musste – und letztlich auch zum 2:0 von Jannis Braun in der Nachspielzeit. Da war den 1100 Zuschauern und vielen fleißigen Helfern aber eh schon klar, wie dieses unspektakuläre Derby enden würde.