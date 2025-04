Ein Elfmeter entscheidet: Vilstallöwen verlieren 0:1 in Geratskirchen

Schon in den Anfangsminuten wurde das Spielgeschehen deutlich: Der FCVE spielbestimmend mit viel Ballbesitzphasen. Die Gastgeber hingegen agierten erwartungsgemäß tiefstehend, was auch sehr gut gelang. Den Löwen wurden meistens am Strafraum gestoppt oder der letzte Pass war zu ungenau. Auch mit der ein oder anderen Entscheidung des Schiedsrichters haderte der FCVE: Unter anderem wurde ein klares Handspiel am Ende außerhalb des Strafraums verlegt.

Eine ärgerliche Auswärtsniederlage musste der FCVE hinnehmen: Beim 0:1 in Geratskirchen reichte den Gastgebern in einer zerfahrenen Partie ein Elfmeter für drei Punkte, nachdem die Löwen über weite Strecken das Spiel bestimmten. Durch die Pleite muss der FCVE nun wieder den Blick mehr in Richtung Tabellenkeller richten.

Trotz vieler Ballbesitzphasen war für Gruber und Co. in Geratskirchen kein Durchkommen. – Foto: Thomas Martner

Auch nach dem Seitenwechsel blieben Langmeier und Co. spielbestimmend und geduldig, konnten sich aber weiterhin nur Halbchancen erarbeiten. Auch der Spielfluss wurde durch viele Unterbrechungen bestimmt. Als alles nach einem torlosen Unentschieden aussah glückte Geratskirchen der Lucky-Punch: Nach einem weiten Einwurf kam Robert Nitzl klar zu spät. Den fälligen Strafstoß - was zugleich auch der erste und einzige Torschuss der DJK am Ende blieb - verwandelte Stefan Kronberger gekonnt zum 1:0 Endergebnis.

Mit dem ersten Heimsieg der Saison macht Geratskirchen den Abstiegskampf nochmal richtig spannend, nachdem auch "JoBi" und Ulbering ihre Spiele am Sonntag verloren. Nach dem Spiel zog Löwencoach Andreas Kirschner ein nüchternes Resümee: "Mit der Niederlage in Geratskirchen mussten wir leider unseren ersten harten Nackenschlag in 2025 hinnehmen. Ich kann den Jungs aber keinen Vorwurf machen, denn in acht von 10 solcher gespielten Spiele gehst du als Gewinner vom Platz, nur fehlte einfach das nötige Spielglück und das Quäntchen Zielstrebigkeit, um das Ding auf unsere Seite zu ziehen. Der Gegner verteidigte aufopferungsvoll und warf sich in alles, was kam. Mit etwas Glück werden uns auch zwei Elfmeter zugesprochen, die dementsprechend auch einen anderen Spielverlauf hätten entstehen lassen, aber am Ende ist's und bleibt's eine bittere Niederlage, die wir aber wegstecken und am Donnerstag im Heimspiel gegen Aufhausen wieder wett machen."