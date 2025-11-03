„Ein Elfmeter, der an Witzlosigkeit nicht zu überbieten ist“

Nach dem Seitenwechsel war Heeseberg erneut das aktivere Team. Baethges Elf spielte druckvoll nach vorn, erzielte durch den eingewechselten Aboubacar Soumaoro den verdienten Ausgleich (62.) und drängte auf den Sieg. Doch dann folgte der Knackpunkt der Partie: Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter für Hondelage – eine Entscheidung, die auf Unverständnis stieß. „Wir bekommen einen Elfmeter gegen uns, der an Witzlosigkeit nicht zu überbieten ist“, ärgerte sich Baethge. Linas Helmdach verwandelte sicher zum 3:2 (74.). Heeseberg warf danach alles nach vorne, doch in der Schlussphase sorgte erneut Koulibaly nach einem Konter für die Entscheidung (90.).

„Danach werfen wir wieder alles nach vorne und bekommen aus einem Konter noch das 2:4 und müssen mal wieder mit leeren Händen dastehen“, resümierte Baethge enttäuscht. Für den MTV Hondelage war es dagegen ein hart erkämpfter Erfolg. „Es war über 90 Minuten ein Kampfspiel mit sehr vielen Zweikämpfen. Meine Mannschaft hat das hervorragend angenommen und sich vorne belohnt“, lobte Trainer Rafael Schindzielorz.

Durch die Niederlage bleibt Heeseberg mit 19 Punkten aus 13 Spielen im Tabellenmittelfeld der Bezirksliga Braunschweig 2. Hondelage hingegen festigt mit 22 Punkten Rang fünf und mischt weiter in der Spitzengruppe mit.

MTV Hondelage 1909 – FC Heeseberg 4:2

MTV Hondelage 1909: Lukas Otto, Jean-Pascal Slotta, Linas Benjamin Helmdach, Nils-Daniel Schwencke, Pascal Rost, Gian-Luca Vergien, Miquel Braun - Roig (62. Max Hauck), Amed Koulibaly, Michel Broders, Niklas Mädler, Niklas Gottsleben - Trainer: Rafael Schindzielorz

FC Heeseberg: Philipp Nabel, Danny Kaletta, Tobias Kruschke, Patrick Boltz, Marcel-Dieter Hentschel (83. Johannes Höhne), Nico Lübbecke, Felix Maushake, Alexander Schrader, Fabian Romeike, Oliver-Lukas Nabel (46. Pascale Bittner), Justin-Nodari Inasaridze (59. Aboubacar Soumaoro) - Trainer: Christian Baethge - Co-Trainer: Maximilian Helbig

Schiedsrichter: Tobias Grossmann

Tore: 0:1 Justin-Nodari Inasaridze (15.), 1:1 Jean-Pascal Slotta (22.), 2:1 Amed Koulibaly (40.), 2:2 Aboubacar Soumaoro (62.), 3:2 Linas Benjamin Helmdach (74. Foulelfmeter), 4:2 Amed Koulibaly (90.)