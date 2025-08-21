Ein Elfmeter bringt dem TSV Hollenbach den Dreier

Der FC Ehekirchen gerät in der Landesliga Südwest immer mehr in die Bredouille. Im Kellerduell gegen den TSV Hollenbach setzte es eine 0:1-Niederlage. Komplett ohne Tore verlief das Spiel des TSV Aindling gegen den FC Kempten, während beim SV Cosmos Aystetten gleich sechs fielen. Letztlich trennte sich Aystetten vom TSV Jetzendorf mit 3:3.
In einem Spiel, das eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte, musste sich der FC Ehekirchen mit 0:1 dem TSV Hollenbach geschlagen geben. Chancen aus dem Spiel heraus gab es auf beiden Seiten wenig bis gar nicht. Kurz nach dem Seitenwechsel segelte eine Hollenbacher Ecke durch den Sechzehner, als FCE-Kapitän Nico Ledl den TSV-Spielertainer Daniel Zweckbronner ohne Not abräumte. Den Elfmeter verwandelte Michael Schäfer sicher zum 0:1. Im Anschluss war die Partie von vielen Nickligkeiten und Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt, Torchancen blieben Mangelware.
Zehn Minuten vor Schluss roch es erneut nach Elfmeter, als Leon Lauber im Hollenbacher Strafraum gestoppt wurde. Hier blieb die Pfeife Julian Schaubs aber stumm. In den Schlussminuten machte Ehekirchen auf und bot dem Gegner vermehrt Räume für Konter. Diese wurden aber allesamt nicht zielführend zu Ende gespielt. „Es war eigentlich ein klassisches 0:0-Spiel. Beide Teams konnten aus dem Spiel heraus wenig kreieren. Hollenbach bekommt dann den Elfmeter, der uns in ähnlicher Situation verwehrt blieb, zugesprochen“, resümierte Ehekirchens Abteilungsleiter Markus Bissinger. (mn) Lokalsport NR
Schiedsrichter: Julian Schaub (Schwaig) - Zuschauer: 400
Tore: 0:1 Michael Schäfer (53./Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Vincent Burkhardt (90.+1/FC Ehekirchen)
Wieder kein Sieg, wieder kein Tor erzielt: Das waren die weniger angenehmen Fakten aus Sicht des TSV Aindling nach dem 0:0 gegen den FC Kempten. So ähnlich fiel auch das Fazit aus, das die Kemptener ziehen konnten. Sie traten keineswegs so auf, wie man es vom Schlusslicht hätte erwarten können.
Aindlings Trainer Florian Fischer sprach in seiner Bilanz das hohe Tempo an, das beide Teams an den Tag legten. In der Beziehung gab es nichts auszusetzen. Dann trauerte er „zwei Dingern“ in der ersten Halbzeit nach, die ihr Ziel verfehlt hatten. Am Ende war auch Laurin Völlmerk drauf und dran, den Heimsieg einzufahren. Doch im letzten Moment blockte Kemptens Medhat Mekhimar seinen Schussversuch ab. (jeb) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Jonas Jäcker (Weilheim) - Zuschauer: 153
Der FC Stätzling kann‘s auch in der Fremde: Mit dem 2:0-Erfolg beim SV Manching hat der Aufsteiger den ersten Auswärtssieg gefeiert. Von Beginn an war der FCS voll im Spiel und ließ die gefürchtete Offensive der Oberbayern nicht zur Entfaltung kommen. Stätzling gelang es, sich immer wieder geschickt aus der Bedrängnis heraus von hinten nach vorne durchzuspielen. In der 59. Minute nutzte der energisch anlaufende Maximilian Pletschacher einen Manchinger Aufbaufehler und ließ sich die Torchance nicht entgehen.
Danach verteidigten die Stätzlinger den Vorsprung mit Geschick „und äußerst leidenschaftlich“, wie Trainer Loris Horn sagte und seinen Keeper Fabian Rosner für eine Glanzparade lobte. Der FCS überstand die heiklle Phase und machte kurz vor Schluss alles klar. Das steile Zuspiel von Luca Lenz erreichte Paul Iffarth, der mit dem 0:2 die letzten Zweifel beseitigte. (bidi/dali) Lokalsport FA
Schiedsrichter: Stefan Koch (Regensburg) - Zuschauer: 240
Tore: 0:1 Maximilian Pletschacher (58.), 0:2 Paul Iffarth (85.)
Eigentlich wäre man vor Spielbeginn des ersten Flutlichtspiels der Vereinsgeschichte beim SV Cosmos Aystetten angesichts der misslichen Personalsituation mit einem Unentschieden gegen den TSV Jetzendorf zufrieden gewesen. Nach 90 Minuten machte sich jedoch Enttäuschung breit. Ein umstrittener Elfmeter und ein Traumtor führten nach einer 3:1-Führung noch zu einem 3:3. Die Attacke von Fabian Krug im Laufduell mit seinem Gegenspieler sah eher harmlos aus. TSV-Kapitän Benedict Greuenich verwandelte den Strafstoß zum 3:2 und in zehn Minuten später gelang Stefan Stöckl ein Traumtor per Fallrückzieher.
Cosmos-Coach thomas Hanselka musste angesichts zahlreicher Ausfälle improvisieren. Doch das gelang sehr gut. Mit den ersten beiden Angriffen waren die effektiven Cosmonauten erfolgreich: Erst spitzelte Dominik Isufi eine Hereingabe von Arlind Qarri zum 1:0 ins Netz, dann schloss Kevin Makowski einen Angriff über Sebastian Kempf und Dominik Isufi zum 2:1 ab. Dazwischen lag das 1:1 durch den Kopfball von Tim Greifenegger.
Im zweiten Abschnitt konnte Aystetten sogar das 3:1 durch Makowski nachlegen. Das hätte es eigentlich gewesen sein sollen, wäre es nicht zum Elfmeter und dem Traumtor gekommen. Am Ende brachte der SV Cosmos nach zwei Gelb-Roten Karten gegen David Schwab und Arlind Qarii in der Nachspielzeit das 3:3 über die Runden. (oli) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Christian Schunke (Schwaig) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Dominik Isufi (17.), 1:1 Tim Greifenegger (26.), 2:1 Kevin Makowski (37.), 3:1 Kevin Makowski (68.), 3:2 Benedict Geuenich (72./Foulelfmeter), 3:3 Stefan Stöckl (82.)
Gelb-Rot: David Schwab (90.+5/SV Cosmos Aystetten), Arlind Qarri (90.+6/SV Cosmos Aystetten)