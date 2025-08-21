Ein Elfmeter bringt dem TSV Hollenbach den Dreier

Eigentlich wäre man vor Spielbeginn des ersten Flutlichtspiels der Vereinsgeschichte beim SV Cosmos Aystetten angesichts der misslichen Personalsituation mit einem Unentschieden gegen den TSV Jetzendorf zufrieden gewesen. Nach 90 Minuten machte sich jedoch Enttäuschung breit. Ein umstrittener Elfmeter und ein Traumtor führten nach einer 3:1-Führung noch zu einem 3:3. Die Attacke von Fabian Krug im Laufduell mit seinem Gegenspieler sah eher harmlos aus. TSV-Kapitän Benedict Greuenich verwandelte den Strafstoß zum 3:2 und in zehn Minuten später gelang Stefan Stöckl ein Traumtor per Fallrückzieher.

Cosmos-Coach thomas Hanselka musste angesichts zahlreicher Ausfälle improvisieren. Doch das gelang sehr gut. Mit den ersten beiden Angriffen waren die effektiven Cosmonauten erfolgreich: Erst spitzelte Dominik Isufi eine Hereingabe von Arlind Qarri zum 1:0 ins Netz, dann schloss Kevin Makowski einen Angriff über Sebastian Kempf und Dominik Isufi zum 2:1 ab. Dazwischen lag das 1:1 durch den Kopfball von Tim Greifenegger.

Im zweiten Abschnitt konnte Aystetten sogar das 3:1 durch Makowski nachlegen. Das hätte es eigentlich gewesen sein sollen, wäre es nicht zum Elfmeter und dem Traumtor gekommen. Am Ende brachte der SV Cosmos nach zwei Gelb-Roten Karten gegen David Schwab und Arlind Qarii in der Nachspielzeit das 3:3 über die Runden. (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Christian Schunke (Schwaig) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Dominik Isufi (17.), 1:1 Tim Greifenegger (26.), 2:1 Kevin Makowski (37.), 3:1 Kevin Makowski (68.), 3:2 Benedict Geuenich (72./Foulelfmeter), 3:3 Stefan Stöckl (82.)

Gelb-Rot: David Schwab (90.+5/SV Cosmos Aystetten), Arlind Qarri (90.+6/SV Cosmos Aystetten)