Ein Elfer bringt Wende – Bamberg holt Punkt in Ingolstadt

Auf dem Kunstrasenplatz des FCI war am Sonntagnachmittag ordentlich Feuer drin. In einem hart umkämpften Bayernliga-Duell trennten sich die Gastgeber und die Eintracht mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden - ein Spiel, das mit viel Tempo, Einsatz und Emotionen überzeugte.



Zu Beginn waren es die Gäste aus Bamberg, die ihrer Favoritenrolle gerecht wurden und früh Druck aufbauten. Immer wieder tauchten sie gefährlich vor dem Ingolstädter Tor auf, doch ein Treffer blieb zunächst aus. Nach der kurzen, stürmischen Anfangsphase fanden jedoch die Hausherren besser ins Spiel und nahmen das Spielgeschehen zunehmend in die Hand. Aus einer sicheren Defensive heraus setzte der Drittliga-Nachwuchs immer wieder Nadelstiche nach vorne. Doch trotz guter Chancen auf beiden Seiten ging es torlos in die Kabinen.



Nach Wiederanpfiff dauerte es nicht lange, bis der Knoten platzte: In der 53. Minute nahm sich Can Paylan ein Herz, tankte sich mit einem Alleingang durch den Sechzehner und schloss eiskalt unten rechts zur umjubelten 1:0-Führung für Ingolstadt ab.

Doch Bamberg antwortete prompt: Nach einem Foulspiel im Strafraum zeigte der Unparteiische auf den Punkt - David Lang, erst kurz zuvor eingewechselt, behielt die Nerven und verwandelte souverän zum Ausgleich. Für ihn war es bereits der zweite Saisontreffer.

Die Partie wurde in der Folge hitziger. Zahlreiche Gelbe Karten prägten das Geschehen, ehe FCE-Trainer Jan Gernlein in der Schlussphase auf die Tribüne geschickt wurde.





Fast hätte Ingolstadt in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch den Lucky Punch gesetzt: Jason Osei Tutu hatte den Sieg auf dem Fuß, doch seine hundertprozentige Chance blieb ungenutzt. So blieb es beim 1:1 - ein Ergebnis, das beiden Teams einen Punkt bringt und aus sportlicher Sicht durchaus in Ordnung geht. Ingolstadt verlässt damit den letzten Tabellenplatz und steht nun vorerst auf Rang 15, während Bamberg mit vier Punkten den achten Platz belegt.





Patrick Schönfeld (Trainer FC Ingolstadt) fasste das Spiel folgendermaßen zusammen: "In der ersten Halbzeit waren wir die spielbestimmende Mannschaft, wir haben viele aussichtsreiche Aktionen gebracht, ohne aber richtig klar vor das Tor zu kommen - außer ein-, zweimal. Wir hatten aber auch Glück, dass wir vor der Halbzeit mit der großen Chance von Bamberg nicht in Rückstand geraten sind. In der zweiten Hälfte war es ein wilderes Spiel, der Ball war viel in der Luft - das kommt unseren Spiel dann meistens nicht entgegen. Bamberg konnte Druck aufbauen. Der Elfmeter war natürlich etwas unglücklich aus unserer Sicht, weil unser Torwart sehr weit rauskommt und dadurch das 1:1 fällt. Unterm Strich müssen wir mit den Punkt leben heute."





Für die Schanzer geht es bereits am Freitag weiter - auswärts gegen Aufsteiger Großschwarzlohe steht die nächste Bewährungsprobe an. Bamberg hingegen empfängt am Samstag die SpVgg Weiden. Gegen die Oberpfälzer soll der zweite Saisonsieg eingefahren werden.