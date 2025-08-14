Ein Einstand zum Vergessen

Der Einstand von Robin Witzel als neuer Coach beim A7-Ligisten SG Niederkell stand unter keinem guten Stern. Im ersten Pflichtspiel im Pokal vor knapp zwei Wochen bei der SG Kanzem verletzte sich sein Spieler Moritz Knippel schwer am Waden- und Schienbein. Beides ist gebrochen. Hinzu kam ein Syndesmosebandriss.

Die Gäste sahen sich Mitte der zweiten Hälfte beim Stande von 3:3 nicht mehr in der Lage, weiterzuspielen (TV berichtete bereits kurz). „Wir alle haben den abstehenden Fuß von Moritz gesehen und dass einiges verletzt wurde. Auf dem Platz hatte Moritz eine Infusion bekommen. Der Fuß ist gerichtet worden. Unter diesen Umständen wollten wir das Spiel nicht mehr fortsetzen. So nahm ich meine Mannschaft vom Feld“, blickt Witzel noch einmal zurück. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen und ist nun ein Fall für die Kreis-Spruchkammer. Die Verhandlung fand am gestrigen Donnerstagabend nach Redaktionsschluss statt. Ein weiterer Bericht dazu folgt.

