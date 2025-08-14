Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mehr Kampf, Laufbereitschaft und Ehrgeiz: Niederkells neuer Trainer Robin Witzel fordert von seiner Mannschaft bereits jetzt die Grundtugenden ein. – Foto: FuPa/Verein
Ein Einstand zum Vergessen
Seine beiden ersten Spiele mit der SG Niederkell-Waldweiler hatte sich Robin Witzel ganz anders vorgestellt: Bedingt durch eine schwere Verletzung wurde das Pokalmatch abgebrochen, und zum Start in der Kreisliga A 7 setzte es eine empfindliche Heimniederlage. Der neue Spielertrainer sagt, was sich nun ändern muss.
Der Einstand von Robin Witzel als neuer Coach beim A7-Ligisten SG Niederkell stand unter keinem guten Stern. Im ersten Pflichtspiel im Pokal vor knapp zwei Wochen bei der SG Kanzem verletzte sich sein Spieler Moritz Knippel schwer am Waden- und Schienbein. Beides ist gebrochen. Hinzu kam ein Syndesmosebandriss.
Die Gäste sahen sich Mitte der zweiten Hälfte beim Stande von 3:3 nicht mehr in der Lage, weiterzuspielen (TV berichtete bereits kurz). „Wir alle haben den abstehenden Fuß von Moritz gesehen und dass einiges verletzt wurde. Auf dem Platz hatte Moritz eine Infusion bekommen. Der Fuß ist gerichtet worden. Unter diesen Umständen wollten wir das Spiel nicht mehr fortsetzen. So nahm ich meine Mannschaft vom Feld“, blickt Witzel noch einmal zurück. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen und ist nun ein Fall für die Kreis-Spruchkammer. Die Verhandlung fand am gestrigen Donnerstagabend nach Redaktionsschluss statt. Ein weiterer Bericht dazu folgt.