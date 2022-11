Ein einseitiges Derby: FC Moosinning deklassiert FC Finsing Zwei Serien bleiben bestehen

Moosinning – Dabei haben zwei Serien nach diesem Spiel weiter Bestand: Moosinning ist auch im achten Spiel in Folge in der Erfolgsspur geblieben, und Finsing wartet weiter auf den ersten Auswärtspunkt.

Moosinnings Coach Christoph Ball musste sein Team nach der unterirdischen Leistung im Hinspiel nicht groß motivieren, und so sah man von Beginn an eine Heimmannschaft, die gewillt war, für klare Verhältnisse zu sorgen. Fünf Minuten waren absolviert, da spielte Matthias Eschbaumer einen weiten Ball auf Stefan Haas, dieser passte direkt in den Lauf von Alex Auerweck, der Gästetorwart Philipp Strunk mit einem leicht abgefälschten Flachschuss überwand. Kurz darauf hatten die Gäste ihre einzige Tormöglichkeit in Abschnitt eins, aber Keeper Aaron Siegl wehrte den Flachschuss von Markus Rickhoff zur Ecke ab.

Derby zwischen FC Moosinning und FC Finsing: Zur Halbzeit führte Moosinning schon mit 3:0

Der Ball in den Moosinninger Reihen lief gut, und so entstanden auch immer wieder Tormöglichkeiten. Maxi Lechner visierte mit einem Kopfball genau Keeper Strunk an, der auch bei einem tollen Freistoß von Thomas Auerweck zur Stelle war. Nicht so gut sah er in der 22. Minute aus, als Basti Lanzinger eine Hereingabe von Eschbaumer auf Haas abtropfen ließ, und die Direktabnahme unter Strunks Körper durchflutschte.