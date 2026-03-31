Ein 'Einmal im Leben'-Spiel & A-Klassen-Topspiel drohte der Abbruch Was war am vergangenen Wochenende in den Kreisklassen und A-Klassen los? von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Hoch her ging`s auch im Topspiel der Kreisklasse Passau/Freyung zwischen dem SV Neukirchen und der SG Breitenberg/Sonnen. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Was war am vergangenen Wochen in der Kreisklassen und A-Klassen Niederbayerns geboten? Hinsetzen, anschnallen und staunen hieß es in der Partie FC Schalding gegen den FC Unteriglbach. Ein unglaublicher Fußballnachmittag endete mit einem 6:6-Unentschieden...

Wir haben wieder einige Highlights für euch herausgesucht:

Niederbayern Ost Kreisklasse Pocking





Es war das Spiel des Jahres - mindestens: 120 Zuschauer auf der Josef Öller Sportanlage bekamen ein Spektakel präsentiert, das sie so schnell nicht vergessen werden! Die Gäste aus Unteriglbach zerlegten die Hausherren in der Anfangsphase in ihre Einzelteile und führten nach gut 20 Minuten bereits mit 4:0. A gmahde Wies? Dachten spätestens alle, als es nach einer halben Stunde 1:5 stand. Was dann passierte, darf in keinem Jahresrückblick fehlen! Die Schaldinger sagten sich wohl: Wir haben keine Chance mehr - aber die nutzen wir. Selbst ein Platzverweis hinderte die Gastgeber nicht an einer historischen Aufholjagd. Am Ende eines unfassbaren Fußballnachmittags stand ein 6:6 zu Buche! Unglaublich, aber wahr. Bitte mehr davon... Es war das Spiel des Jahres - mindestens: 120 Zuschauer auf der Josef Öller Sportanlage bekamen ein Spektakel präsentiert, das sie so schnell nicht vergessen werden! Die Gäste aus Unteriglbach zerlegten die Hausherren in der Anfangsphase in ihre Einzelteile und führten nach gut 20 Minuten bereits mit 4:0. A gmahde Wies? Dachten spätestens alle, als es nach einer halben Stunde 1:5 stand. Was dann passierte, darf in keinem Jahresrückblick fehlen! Die Schaldinger sagten sich wohl: Wir haben keine Chance mehr - aber die nutzen wir. Selbst ein Platzverweis hinderte die Gastgeber nicht an einer historischen Aufholjagd. Am Ende eines unfassbaren Fußballnachmittags stand ein 6:6 zu Buche! Unglaublich, aber wahr. Bitte mehr davon... Kreisklasse Passau/Freyung





250 Zuschauer wollten sich trotz des ungemütlichem Spätwinter-Wetters das Topspiel nicht entgehen lassen - und die sollten ihr Kommen nicht bereuen! Beste Unterhaltung wurde geboten, am Ende jubelten die Hausherren über einen knappen 3:2-Sieg. Erst die zweite Saisoniederlage für den nach wie vor souveränen Tabellenführer SG Breitenberg/Sonnen - zumindest so ein bissl Spannung herrscht nun wieder...

A-Klasse Deggendorf





Rund um Ostern haben Wunder ja Hochkonjunktur - und auch in der A-Klasse Deggendorf geschehen noch Zeichen und Wunder: Der TSV Hengersberg hat zum ersten Mal in dieser Saison ein Spiel NICHT gewonnen und die allerersten Punkte abgegeben. Im Topspiel zuhause gegen den SV Schaufling vor 300 Zuschauern musste sich der TSV mit einem 1:1 begnügen. Aber zumindest die Ungeschlagen-Serie hat weiter Bestand! Rund um Ostern haben Wunder ja Hochkonjunktur - und auch in der A-Klasse Deggendorf geschehen noch Zeichen und Wunder: Der TSV Hengersberg hat zum ersten Mal in dieser Saison ein Spiel NICHT gewonnen und die allerersten Punkte abgegeben. Im Topspiel zuhause gegen den SV Schaufling vor 300 Zuschauern musste sich der TSV mit einem 1:1 begnügen. Aber zumindest die Ungeschlagen-Serie hat weiter Bestand! Die torreichsten Spielen

1. Kreisklasse Passau: FC Schalding - FC Unteriglbach 6:6

2. A-Klasse Regen: SpVgg Schweinhütt - TSV Regen II 10:0

3. A-Klasse Straubing: FC Alburg - FC Aiterhofen 3:7

Niederbayern West Kreisklasse Kelheim





Ein rassiges Topspiel lieferten sich der SV Puttenhausen und die SG WiBiKi. Die Gäste werden sich ärgern, führte doch die Spielemeinschaft 20 Minuten vor dem Ende mit 3:1, musste aber durch zwei späte Treffer noch den Ausgleich schlucken. Das wiederum dürfte Tabellenführer SG Rottenburg/Oberhatzkofen wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, der seinerseits einen Last-Minute-Erfolg in Weltenburg feiern konnte. Ein rassiges Topspiel lieferten sich der SV Puttenhausen und die SG WiBiKi. Die Gäste werden sich ärgern, führte doch die Spielemeinschaft 20 Minuten vor dem Ende mit 3:1, musste aber durch zwei späte Treffer noch den Ausgleich schlucken. Das wiederum dürfte Tabellenführer SG Rottenburg/Oberhatzkofen wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, der seinerseits einen Last-Minute-Erfolg in Weltenburg feiern konnte.

Da war mächtig Feuer drin im Spitzenspiel der A-Klasse Pfarrkirchen. – Foto: Theresa Bauer

A-Klasse Pfarrkirchen

