Ein Eigentor rettet Dorfen gegen Reichertsheim den Sieg

Fußball Bezirksliga Ost – Foto: Hermann Weingartner

Der TSV Dorfen gewinnt zuhause gegen den SV Reichertsheim mit 3:2. Ein Abwehrspieler der Gäste traf in der 78. Minute unglücklich ins eigene Tor.

TSV-Coach Andreas Hartl befand: „Es war ein unheimlich schwieriges Spiel, das von hoher Intensität auf beiden Seiten geprägt war. Auch das Schiedsrichtergespann muss man mal loben, denn es hatte alles im Griff. Wir haben es in der ersten Halbzeit versäumt, alles klarzumachen, und dann ein Ei zum 1:1 bekommen.“ Sein Team sei sind in der Abwehrarbeit oft unkonzentriert und zu offen. „Da müssen wir uns fragen, warum das so ist. Wir kämpften uns aber zurück und hatten in der einen oder anderen Situation auch das nötige Glück. Über diesen Heimsieg bin ich sehr froh.“

Die Fußballer des TSV Dorfen haben sich am Mittwoch zuhause gegen den SV Reichertsheim ihren etwas glücklichen 3:2(1:1)-Sieg hart erkämpft. Sie hätten alles schon früher klarmachen können, ja müssen, aber sie vergaben wieder mal zu viele Großchancen. Ein Eigentor brachte die Entscheidung.

400 Zuschauer sehen Sieg

Mit einem Schuss aus 25 Metern prüfte Michael Weikl Dorfens Goalie Maximilian Grichtermaier, der die Kugel über die Latte lenkte (13.). Nach einem Fehler der SV-Abwehr stibitzte sich Markus Mittermaier das Leder und umspielte noch einen Verteidiger, ehe er flach einschob (20.). Keine Chance für Torwart Korbinian Kaduk. Dann hatte Clemens Blaha eine Großchance: Er kam unbedrängt zum Kopfball, traf aber aus kurzer Entfernung nur die Latte (23.).

400 Zuschauer sahen eine abwechslungsreiche Partie mit Feldvorteilen für die Isenstädter. Ein abgefälschter Schuss von Bastian Rachl kullerte am Pfosten vorbei (30.). Emirhan Pala bediente Mittermaier. Der zielte aus kurzer Entfernung weit über das SV-Gehäuse (40.).

Zwei Tore in den ersten acht Minuten

Dann kam es, wie es kommt, wenn zu viel liegen gelassen wird: Ein Freistoß von Jakob Oberbauer wurde von Timo Lorant noch abgefälscht und trudelte unhaltbar für Grichtmaier zum 1:1-Ausgleich ins Tor (43.).

Die zweite Hälfte begann furios. Die TSV-Abwehr griff nicht konsequent an, Felix Wieser war zur Stelle und erzielte das 2:1 für Reichertsheim (47.). Wenig später die Antwort: Durch die Füße von Andreas Hundschell erzielte Blaha den Ausgleich (53.).

Kurioser Siegtreffer

Gerhard Thalmaier und Kapitän Alexander Heilmeier scheiterten in aussichtsreicher Position an Kaduk (59.). Dorfen musste zu jeder Zeit auf der Hut sein, der Gast lauerte. Nach Zuspiel von Dominik Kohwagner scheiterte Hundschell an Grichtmaier (67.). Dann folgte eine Granate aus zwölf Metern von Alois Eberle, die Kaduk entschärfte. Der Nachschuss landete an der Latte (74.).

Dann die Entscheidung: Die SV-Abwehrreihe wollte das Leder kurz vor dem Tor wegschlagen. Dabei wurde Weikl so unglücklich getroffen, dass der Ball ins eigene Gehäuse kullerte (78.). Jetzt rannten die Gäste an und wollten mit allen Mitteln den Ausgleich. Mit Glück und Geschick brachten die Dorfener die Führung über die Zeit, auch weil der starke Grichtmaier zweimal gegen Dominik Gegenscheder (82.) bravourös rettete.