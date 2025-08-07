Ein Eigentor bringt den TSV Meitingen auf Kurs

Der TSV Gersthofen hat den ersten Rückschlag in der neuen Saison der Bezirksliga Nord erlitten. Nach zwei Auftaktsiegen gab es mit dem 0:3 beim TSV Meitingen die ersten Flecken auf der zuvor weißen Weste. Neuer Tabellenführer ist der runderneuerte TSV Haunstetten, der den VfR Jettingen mit 5:1 abfertigte. Direkt dahinter lauert der Aufsteiger TSV Zusmarshausen, der vor großer Derby-Kulisse den TSV Dinkelscherben mit 4:2 bezwang.
Nach dem öffentlich gewordenen Rücktritt des Sportlichen Leiters Goran Boric wollte der TSV Gersthofen mit einem Derbysieg beim TSV Meitingen schnell wieder für Ruhe sorgen, doch der Plan ging nicht auf. Meitingen gewann mit 3:0 - und hatte allen Grund zur Freude.
Gersthofen begann stark, verpasste jedoch einen möglichen Führungstreffer. Der wiederum Meitingen gelang. Bei der Ecke Daniel Deppner landete der Ball irgendwie im Gersthofer Netz. Jermaine Meilinger war der Unglücksrabe, der das Spielgerät ins eigene Tor bugsierte. Der Spielverlauf war völlig auf den Kopf gestellt. Und dieses Eigentor hatte dem TSV Gersthofen, bei dem Trainer Ajet Abazi (Urlaub) von Roland Pankratz vertreten wurde, völlig den Stecker gezogen. Mateo Duvnjak zog im Stile von Arijen Robben nach innen schloss noch vor der Pause mit einem satten Schuss zum 2:0 ab.
Der TSV Gersthofen kam auch im zweiten Durchgang nicht in die Gänge, stattdessen legte Duvnjak das 3:0. Nach einer Gersthofer Ecke wurde er von Michael Falch mustergültig bedient und ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen. (oli) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Maximilian Raudensky (Illdorf) - Zuschauer: 420
Tore: 1:0 Jermaine Meilinger (21./Eigentor), 2:0 Mateo Duvnjak (43.), 3:0 Mateo Duvnjak (78.)
Als leistungsgerech stufte Trainer Peter Matkey von der U23 des FC Gundelfingen das 1:1 gegen die Zweitvertretung des TSV Nördlingen ein. Wobei der erste Punktgewinn der Grün-Weißen kurz vor Schluss auf der Kippe stand.
Die Nördlinger waren in der ersten Halbzeit in Führung gegangen. Eine miserable Spieleröffnung ermöglichte Max Göttler das 0:1. Zu Beginn der zweiten Hälfte war es nochmals der Gundelfinger Torwart Thurn, der durch eine sehenswerte Abwehraktion sein Team im Spiel hielt. Dem FCG lief in der Folge ein bisschen die Zeit davon. Umso größer war dann die Erleichterung, nachdem nach Vorarbeit von Luca Nelkner der kurz zuvor eingewechselte Enes Daler die Kugel zum 1:1-Ausgleich über die Linie bugsierte. Doch die Freude darüber schien nur von kurzer Dauer zu sein. Denn drei Minuten später entschied Referee Michael Peil auf Elfmeter Den nicht allzu scharf getretene Schuss von Luca Hopfauf konnte FCG-Keeper Elias Thurn halten und rettete den Punkt. (frwe) Lokalsport DZ
Schiedsrichter: Michael Peil (Augsburg) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Max Göttler (34.), 1:1 Enes Daler (80.)
Bes. Vorkommnis: Luca Hopfauf (TSV Nördlingen II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Elias Thurn (83.)
Sechs Tore, elf Gelbe Karten - das Derby zwischen dem TSV Zusmarshausen und dem TSV Dinkelscherben war vor allem in der ersten Halbzeit ein absolutes Spektakel. Und am Ende durften die Aufsteiger einen 4:2-Erfolg bejubeln.
Marc Sirch nutzte gleich die erste Gelegenheit zum 1:0. Zwar glich Dinkelscherbens Hakan Avci aus, sein Mitspieler Benedikt Fürst brachte Zusmarshausen nur zwei Minuten später per Eigentor wieder mit 2:1 nach vorne. Erneut war es Hakan Avci, der drei Zeigerumdrehungen später zum 2:2 traf. Per Freistoß brachte Marc Sirch Zusmarshausen wieder in Führung und machte im zweiten Abschnitt mit seinen dritten Treffer dann auch endgültig den Deckel drauf. Zu diesem Zeitpunkt waren die Zusser in Überzahl, weil Felix Rost in der zunehmend härter geführten Partie eine Zeitstrafe absitzen musste. Eine Ergebniskosmetik verpasste Alexander Brecheisen, der in der Schlussminute mit einem Foulelfmeter an Zusmarshausen Torhüter Raif Husic scheiterte. (oli) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Moritz Osteried (Augsburg) - Zuschauer: 500
Tore: 1:0 Marc Sirch (3.), 1:1 Hakan Avci (7.), 2:1 Benedikt Fürst (20./Eigentor), 2:2 Hakan Avci (23.), 3:2 Marc Sirch (32.), 4:2 Marc Sirch (72.)
Bes. Vorkommnis: Alexander Brecheisen (TSV Dinkelscherben) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Raif Husic (90.)
Auch im dritten Anlauf blieb der TSV Wertingen ohne eigenen Treffer. Immerhin sicherten sich die Zusamstädter beim 0:0 gegen den SV Wörnitzstein-Berg den ersten Saisonpunkt. In einer über weite Strecken zähen Begegnung mit vielen Ungenauigkeiten und wenig Spielfluss enttäuschten beide Teams insbesondere im Offensivspiel. Aus der frühen roten Karte gegen die Wertinger konnte Wörnitzstein keinen Profit schlagen.
Nach einem fatalen Fehler im Spielaufbau hatte Wertingens Co-Spielertrainer Andreas Kotter wegen einer Notbremse den Platz verlassen müssen. Wörnitzstein ließ in Überzahl die nötige Zielstrebigkeit vermissen. Nach dem Seitenwechsel waren es sogar die Wertinger, die offensive Akzente setzten: In der 55. Minute prüfte Max Knöpfle Keeper Belmin Bjic mit einem Distanzschuss. Auch Manuel Rueß hatte kurz darauf eine gute Gelegenheit, sein Abschluss wurde aber souverän pariert. Wörnitzstein hingegen kam erst in der Schlussviertelstunde zu gefährlichen Szenen: Maximilian Bschor vergab aus zehn Metern, in der Nachspielzeit köpfte Alexander Musaeus über das Tor. (mt) Lokalsport WZ
Schiedsrichter: Moritz Hägele (Neuburg) - Zuschauer: 350
Rot: Andreas Kotter (30./TSV Wertingen/Notbremse)
„In der Anfangsphase hatten wir ein paar Szenen, die nicht so funktioniert haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Und schon haben wir wieder zu viele Fehler gemacht“, berichtet Coach Johannes Putz. Und weil der TSV Haunstetten das ausnutzte, war sein VfR Jettingen von Anfang an auf verlorenem Posten und unterlag mit 1:5. „Wir waren vom Kopf her einfach nicht voll da“, blickt Putz auf die bitteren 90 Minuten zurück.
Kerem Cakin (2) und Mert Avan hatten bis zur Pause schon einen 3:0-Vorsprung der Haunstetter herausgeschossen. Auch im zweiten Durchgang lief es für die Jettinger nicht besser: In der 51. Minute schnürte Kerem Cakin seinen Dreierpach und erhöhte auf 4:0. Zwar verkürzte Benedikt Ost per Elfmeter, dieses Tor sollte allerdings lediglich etwas Ergebniskosmetik bleiben. Den Schlusspunkt der Partie setzte dann Ignacio Landes mit dem 5:1. (jolü) Lokalsport GZ
Schiedsrichterin: Karin Weber (Kaufering) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Kerem Cakin (9.), 2:0 Mert Avan (22.), 3:0 Kerem Cakin (41.), 4:0 Kerem Cakin (51.), 4:1 Benedikt Ost (67./Foulelfmeter), 5:1 Ignacio Landes (78.)
Der VfL Ecknach war beim 3:0-Erfolg gegen den FC Horgau die reifere und bessere Mannschaft, ohne selbst ein herausragendes Spiel machen zu müssen. Beim 1:0 leitete Daniel Framberger den Angriff ein, Robin Streit bediente den in der Mitte freistehenden Luca Broncel Dieser schloss aus zwölf Metern direkt ab, FCH-Torhüter Felix Häberl brachte seine Hände noch an den Ball, von dort rollte die Kugel aber über die Linie.
Die Führung war für Ecknach zu diesem Zeitpunkt verdient und nach gut einer halben Stunde erhöhte Co-Spielertrainer Simon Reiner. Die endgültige Entscheidung resultierte dann aus einem Geschenk des Kleeblatts. Dem ansonsten sehr starken Kepper Häberl sprang ein Rückpass des eigenen Mannes bei der Ballannahme zu weit vom Fuß, Broncel reagierte am schnellsten und legte den Ball quer auf Serhat Örnek, der das Leder nur noch über die Linie drücken musste. Horgau wurde über die gesamten 90 Minuten nur mit einigen Fernschüssen gefährlich. (jng) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Lukas Nartschick (Augsburg) - Zuschauer: 210
Tore: 1:0 Luca Broncel (17.), 2:0 Simon Reiner (31.), 3:0 Serhat Örnek (66.)
Der erste Heimsieg der SpVgg Joshofen-Bergheim ist perfekt. Im Aufsteigerduell mit dem FC Maihingen setzte sich die SpVgg mit 2:1 durch. Auch wenn es zweifelsohne „ein hartes Stück Arbeit“, wie Spielertrainer Jonas Zeller urteilte, war der dreifache Punktgewinn verdient.
Bereits in den ersten 20 Minuten hätte Joshofen für klare Verhältnisse sorgen können. „In dieser Phase haben wir sicherlich unsere bislang beste Leistung in dieser Spielzeit abgeliefert“, lobte auch der SpVgg-Übungsleiter. Robert Zisler verwertete zwar die präzise Flanke des stark spielenden Kasper Fischer-Stabauer, danach ließ die SpVgg allerdings mehrere gute Chancen liegen. Erst nach und nach gelang es den Maihingern, sich aus der Umklammerung zu befreien und kam durch Raphael Stimpfle - sträflich freigelassen - mit einem Kopfball zum mittlerweile nicht mehr unverdienten 1:1.
„Nachdem wir in der Pause einige Dinge angesprochen haben, war die zweite Hälfte von uns wieder richtig gut“, meinte Zeller und freute sich bsonders über das 2:1. Es war eine einstudierte Freistoß-Variante, bei der Zisler erfolgreich abschloss und für den Siegtreffer sorgte. (disi) Lokalsport NR
Schiedsrichter: Emmeran Schöller (Hollenbach) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Robert Zisler (9.), 1:1 Raphael Stimpfle (43.), 2:1 Robert Zisler (59.)
Der VfR Neuburg bleibt auf Erfolgskurs und feierte beim BC Rinnenthal einen verdienten 2:0-Erfolg. Nach einer torlosen ersten Hälfte führte bereits der erste VfR-Angriff unmittelbar nach dem Wiederbeginn zur Führung. Es war noch keine Minute gespielt, als Philippe Bauer die Lila-Weißen in Front schoss. Ein Treffer, der den Neuburgern voll und ganz in die Karten spielte. Rinnenthal musste nun kommen, während der VfR auf deren Fehler sowie Konter-Möglichkeiten lauern konnte. Nikolai Krzyzanowski gelang schließlich das vorentscheidende 0:2. (az) Lokalsport NR
Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Philippe Bauer (46.), 0:2 Nikolai Krzyzanowski (62.)