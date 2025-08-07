Ein Eigentor bringt den TSV Meitingen auf Kurs

Der erste Heimsieg der SpVgg Joshofen-Bergheim ist perfekt. Im Aufsteigerduell mit dem FC Maihingen setzte sich die SpVgg mit 2:1 durch. Auch wenn es zweifelsohne „ein hartes Stück Arbeit“, wie Spielertrainer Jonas Zeller urteilte, war der dreifache Punktgewinn verdient.

Bereits in den ersten 20 Minuten hätte Joshofen für klare Verhältnisse sorgen können. „In dieser Phase haben wir sicherlich unsere bislang beste Leistung in dieser Spielzeit abgeliefert“, lobte auch der SpVgg-Übungsleiter. Robert Zisler verwertete zwar die präzise Flanke des stark spielenden Kasper Fischer-Stabauer, danach ließ die SpVgg allerdings mehrere gute Chancen liegen. Erst nach und nach gelang es den Maihingern, sich aus der Umklammerung zu befreien und kam durch Raphael Stimpfle - sträflich freigelassen - mit einem Kopfball zum mittlerweile nicht mehr unverdienten 1:1.

„Nachdem wir in der Pause einige Dinge angesprochen haben, war die zweite Hälfte von uns wieder richtig gut“, meinte Zeller und freute sich bsonders über das 2:1. Es war eine einstudierte Freistoß-Variante, bei der Zisler erfolgreich abschloss und für den Siegtreffer sorgte. (disi) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Emmeran Schöller (Hollenbach) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Robert Zisler (9.), 1:1 Raphael Stimpfle (43.), 2:1 Robert Zisler (59.)