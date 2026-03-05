Ein ehemaliger Profi verstärkt Mühlhausen

Mühlhausen (blau) startet aus einer starken Position in die Rückrunde. Lion Schuster (l.) trägt ab sofort gelb-blau. – Foto: Herbert Reuther

Für Verbandsliga-Interessierte könnte es kaum spannender losgehen. "Das wird ein ganz anderes Kaliber als wir sie in der Vorbereitung hatten", sagt Steffen Kretz. Der Trainer des 1.FC Mühlhausen relativiert damit die Ergebnisse, seine Mannschaft hat jeden einzelnen Test gewonnen, dabei aber mit Ausnahme des Duells gegen den Ligakonkurrenten aus Gommersdorf ausschließlich gegen klassentiefere Kontrahenten oder Juniorenteams wie die Walldorfer U19 gespielt.

Das von ihm angesprochene andere Kaliber ist der VfB Eppingen, zu dem der FCM am Samstag um 15 Uhr muss und an den er keine guten Erinnerungen hat. Das Hinspiel ging 1:3 verloren, was gleichzeitig die bislang einzige Heimniederlage gewesen ist. "Die Eppinger haben gerade gegen die Topteams gleich reihenweise starke Ergebnisse eingefahren", weiß Kretz als gewissenhafter Coach, der sich ausgiebig mit dem kommenden Gegner beschäftigt.

Offen ist, ob das Topspiel auf Naturrasen im "Käfig",oder auf dem Kunstrasen stattfindet. Für Kretz ist das kein großes Thema, wie er versichert: "Wir nehmen es, wie es kommt, ich rechne auf jedem Platz mit einem zweikampfintensiven Verlauf." Bislang hat der Tabellendritte ausschließlich auf Kunstrasen im Jahr 2026 geübt, Kretz stellt diese Woche aber zumindest eine Einheit auf natürlichem Geläuf in Aussicht: "Wir versuchen einmal den Ernstfall auf Rasen zu proben."